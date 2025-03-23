В Женеве прошли так называемые «переговоры на высоком уровне» по Кипру, исход которых был априори предрешен — никакого реального прогресса не ожидалось. Неофициальные кипрские переговоры, организованные под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, собрали за одним столом лидеров обеих общин острова, а также представителей стран-гарантов — Турции, Греции и Великобритании. Официального приглашения для Европейского союза не было, однако Брюссель, как и прежде, пытался оказать закулисное влияние на процесс. Программа встречи была составлена таким образом, чтобы минимизировать прямые контакты между сторонами и создать максимум дипломатического антуража. Итоги двухдневного саммита – как обычно, ООН продемонстрировал международному сообществу, что продолжает «прилагать усилия» для урегулирования кипрской проблемы.

«Шоу Гутерриша» вместо реальных переговоров Сам формат встречи подтверждает, что инициатива Гутерриша была рассчитана на демонстрацию процесса, нежели на достижение реального решения. В первый день генеральный секретарь ООН провел отдельные встречи с каждой из делегаций, в ходе которых стремился предотвратить открытое столкновение позиций и «оценить» позиции сторон. Хотя участники, как всегда, просто повторяли давно известные позиции. А 18 марта стало основным днем саммита. Конференция прошла в формате «пять плюс один» и завершилась без выработки долгосрочного решения. Для греческой стороны эта встреча имела, скорее, символическое значение — она необходима для поддержания иллюзии продолжающихся переговоров. Афины рассматривали саммит как очередной шаг к возобновлению дискуссий о федеративной модели урегулирования кипрской проблемы. Однако представление Греции о «федеративном решении» заключается в том, чтобы добиться одностороннего контроля над островом с минимальными уступками турецкой стороне. Напомним, что в 2004 году греческие киприоты отвергли «План Аннана», который предусматривал равноправное управление островом, перечеркнув тогда перспективы федеративного устройства Кипра. Турецкая же сторона восприняла встречу иначе. Для нее подобные переговоры — возможность подтвердить свой суверенный статус. Турецкая Республика Северного Кипра заявляет, что федеративное урегулирование уже невозможно и что пришло время официально объявить об этом.

Возможен ли третий сценарий? Несмотря на всю сложность урегулирования, существует и альтернативный сценарий. Если греческая сторона откажется от политики международной изоляции турецкого государства, отменит экономические ограничения и признает без предварительных условий свободу передвижения, торговли и внешних связей, это может запустить новый процесс. Но его итогом станет уже не федеративный Кипр, а конфедерация двух государств. Тем не менее было бы чрезмерным оптимизмом полагать, что Афины откажутся от своей стратегии и перестанут добиваться сохранения турок в статусе «изолированного меньшинства». Присутствие на переговорах Турции, Греции и Великобритании обусловлено соглашением о гарантиях 1960 года. Его целью, напомним, было сохранение независимости Кипра и двунационального устройства острова. Однако история показала, что эта система не раз давала сбои. Практически сразу после подписания соглашения Греция нарушила его, тайно введя на остров более 20 тысяч солдат и вооружив ультранационалистов, добивавшихся объединения Кипра с Афинами (Энозис). А в 1974 году греческие военные предприняли переворот с целью аннексии острова.