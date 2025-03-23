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Импотент Гутерриш наступил на грабли на Кипре

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:30 1116

В Женеве прошли так называемые «переговоры на высоком уровне» по Кипру, исход которых был априори предрешен — никакого реального прогресса не ожидалось.

Неофициальные кипрские переговоры, организованные под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, собрали за одним столом лидеров обеих общин острова, а также представителей стран-гарантов — Турции, Греции и Великобритании.

Официального приглашения для Европейского союза не было, однако Брюссель, как и прежде, пытался оказать закулисное влияние на процесс.

Программа встречи была составлена таким образом, чтобы минимизировать прямые контакты между сторонами и создать максимум дипломатического антуража. Итоги двухдневного саммита – как обычно, ООН продемонстрировал международному сообществу, что продолжает «прилагать усилия» для урегулирования кипрской проблемы.

По итогам ООН продемонстрировала, что «работает над урегулированием», греческая сторона попыталась создать видимость, что «стремится к федерации, но турки мешают», турецкая сторона дала понять, что «федерация невозможна, нужен новый процесс», а страны-гаранты заявили о своей «вовлеченности в ситуацию»

«Шоу Гутерриша» вместо реальных переговоров

Сам формат встречи подтверждает, что инициатива Гутерриша была рассчитана на демонстрацию процесса, нежели на достижение реального решения. В первый день генеральный секретарь ООН провел отдельные встречи с каждой из делегаций, в ходе которых стремился предотвратить открытое столкновение позиций и «оценить» позиции сторон. Хотя участники, как всегда, просто повторяли давно известные позиции.

А 18 марта стало основным днем саммита. Конференция прошла в формате «пять плюс один» и завершилась без выработки долгосрочного решения.

Для греческой стороны эта встреча имела, скорее, символическое значение — она необходима для поддержания иллюзии продолжающихся переговоров. Афины рассматривали саммит как очередной шаг к возобновлению дискуссий о федеративной модели урегулирования кипрской проблемы. Однако представление Греции о «федеративном решении» заключается в том, чтобы добиться одностороннего контроля над островом с минимальными уступками турецкой стороне.

Напомним, что в 2004 году греческие киприоты отвергли «План Аннана», который предусматривал равноправное управление островом, перечеркнув тогда перспективы федеративного устройства Кипра.

Турецкая же сторона восприняла встречу иначе. Для нее подобные переговоры — возможность подтвердить свой суверенный статус. Турецкая Республика Северного Кипра заявляет, что федеративное урегулирование уже невозможно и что пришло время официально объявить об этом.

Турецкая Республика Северного Кипра заявляет, что федеративное урегулирование уже невозможно и что пришло время официально объявить об этом

Возможен ли третий сценарий?

Несмотря на всю сложность урегулирования, существует и альтернативный сценарий. Если греческая сторона откажется от политики международной изоляции турецкого государства, отменит экономические ограничения и признает без предварительных условий свободу передвижения, торговли и внешних связей, это может запустить новый процесс. Но его итогом станет уже не федеративный Кипр, а конфедерация двух государств.

Тем не менее было бы чрезмерным оптимизмом полагать, что Афины откажутся от своей стратегии и перестанут добиваться сохранения турок в статусе «изолированного меньшинства».

Присутствие на переговорах Турции, Греции и Великобритании обусловлено соглашением о гарантиях 1960 года. Его целью, напомним, было сохранение независимости Кипра и двунационального устройства острова. Однако история показала, что эта система не раз давала сбои.

Практически сразу после подписания соглашения Греция нарушила его, тайно введя на остров более 20 тысяч солдат и вооружив ультранационалистов, добивавшихся объединения Кипра с Афинами (Энозис). А в 1974 году греческие военные предприняли переворот с целью аннексии острова.

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В ответ Турция провела военную операцию, чтобы защитить турок, которых с 1963 года последовательно отстраняли от власти, изгоняли из сел и вынуждали жить в гетто. Именно нарушение Грецией соглашений 1960 года привело к тому, что сегодня на острове существуют два отдельных государства.

Что же касается Великобритании, то, несмотря на наличие двух военных баз на Кипре, Лондон фактически остается сторонним наблюдателем, не предлагающим реальных решений и не стремящимся к поддержанию баланса между сторонами.

Саммит ради галочки

Таким образом, переговоры в Женеве под эгидой ООН преследовали, скорее, дипломатические, нежели практические цели.

По итогам ООН продемонстрировала, что «работает над урегулированием», греческая сторона попыталась создать видимость, что «стремится к федерации, но турки мешают», турецкая сторона дала понять, что «федерация невозможна, нужен новый процесс», а страны-гаранты заявили о своей «вовлеченности в ситуацию».

Настоящего урегулирования кипрского конфликта эти переговоры не принесли, и проблема в очередной раз осталась без решения.

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