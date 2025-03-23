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США хотят завершить войну уже через месяц

13:44 529

Администрация президента США Дональда Трампа надеется заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 20 апреля 2025 года. При этом в Белом доме признают, что сроки могут сдвинуться, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, замедлить процесс заключения соглашения может полярность позиций обеих сторон конфликта.

«Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, которое в этом году является Пасхой как в Западной, так и в Православной церквях, но признает, что сроки могут сместиться», – сказано в публикации.

Bloomberg цитирует представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза, который выступил против того, чтобы «условия переговоров или сроки обсуждались в СМИ».

Другие источники агентства выразили мнение, что Кремль не согласится на личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, пока не будет достигнуто мирное соглашение. А это маловероятно к середине апреля, полагают они.

«США надеются на скорое мирное соглашение в Украине, но Путин, похоже, никуда не торопится», - пишет Bloomberg. В качестве примера агентство приводит взаимные обстрелы дронами России и Украины, которые не прекращаются, а также то, что переговорщиком от РФ стал Сергей Беседа из ФСБ. Требования Москвы на переговорах Bloomberg называет «максималистскими»

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