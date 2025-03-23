Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину

Чехия готова направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента. Об этом заявил президент Петр Павел в интервью «Европейской правде».

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — назвал он условие отправки военных.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов отправить войска в Украину после прекращения огня.

Науседа не уточнил, сколько военнослужащих Литва готова выделить для миротворческой миссии.

Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания и Франция надеются сформировать миротворческий корпус численностью от 10 тыс. до 30 тыс. военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине.

20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран «коалиции желающих», на которой обсуждались операционные детали отправки войск в Украину.

Между тем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что уже сформирован список стран, готовых разместить военный контингент в Украине.