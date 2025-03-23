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Иран резко ответил Трампу

14:28 1914

Ирану «все равно», какие ожидания имеются у президента США Дональда Трампа, поскольку Тегеран «думает о своих интересах». Такое заявление в интервью агентству Khabar-e Online сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

По его словам, Иран не намерен вступать в переговоры с Соединенными Штатами, если не будут изменены ключевые элементы американской политики в отношении Тегерана.

Как пишет Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ, заявление прозвучало в воскресенье на фоне ожидания ответа Тегерана на письмо президента США Дональда Трампа с предложением начать новые переговоры по ядерной программе в течение двух месяцев. В документе также содержалось предупреждение о возможном ужесточении санкций в рамках продолжающейся кампании «максимального давления».

Аракчи подчеркнул, что «отказ от переговоров не связан с упрямством, а продиктован негативным опытом и историей взаимоотношений между двумя странами». По его словам, США должны пересмотреть свою политику, прежде чем Иран сможет рассмотреть возможность участия в переговорах. Он также добавил, что ответ Тегерана на письмо Вашингтона будет дан в ближайшее время и учтет как угрозы, так и потенциальные возможности.

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