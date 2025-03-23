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Арест мэра Стамбула. Что известно
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Арест мэра Стамбула. Что известно

В протестах обвинили врагов Трампа

14:41 1096

Вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил в «организации митингов» в стране «заговорщиков против главы Белого дома Дональда Трампа в США и ряд европейских спецслужб». По его словам, целью этих акций является «разрушение сербской государственности и приход к власти прозападных политиков».

«Цветную революцию в Сербии организовало «глубинное государство» США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб», — заявил Вулин ТАСС.

По его словам, «эти же силы ответственны за нападки на президента Милорада Додика и Республику Сербскую». «Эти одновременные атаки имеют одну цель — разрушение Сербии и приход к власти в стране политиков, которые будут выполнять все требования Запада, включая введение санкций против России», - сказал вице-премьер.

Массовые протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. 15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие протест в стране. В акции приняло участие от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Власти назвали демонстрацию «готовящейся цветной революцией».

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