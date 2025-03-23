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Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля

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Специальный посланник США Стив Уиткофф в недавнем интервью Такеру Карлсону повторил ряд российских требований, заявлений и оправданий относительно войны в Украине. Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), это усиливает оправдания экспансионистских территориальных требований Кремля и вторжений России в Украину.

Так, Уиткофф заявил в интервью 21 марта, что оккупированные Россией Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области являются "русскоязычными" и что "были референдумы [в этих регионах], на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят находиться под властью России". Россия уже давно использует подобные заявления о необходимости "защитить русскоязычных" на востоке Украины для оправдания своей неспровоцированной агрессии против Украины, отмечают аналитики.

При этом, как отмечают аналитики, заявления Уиткоффа подрывают планы президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине и достигнуть прочного мира, который отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов, Украины и Европы. Трамп ранее заявлял, что США попытаются вернуть Украине как можно больше территории, и выражал заинтересованность в том, чтобы взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которую в настоящее время занимают российские войска, подразумевая, что России придется уступить эту территорию.

"Представление Уиткоффом территориальных требований России на всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, включая районы этих четырех областей, которые в настоящее время не занимают российские войска, подрывает усилия Трампа по достижению благоприятного для интересов США разрешения войны", - отмечают в ISW.

Уиткофф также заявил, что украинские чиновники "признали", что Украина не будет членом НАТО, что является уступкой США России по одному из главных требований Кремля.

"Заявления Уиткоффа являются уступкой многочисленным требованиям Кремля перед началом официальных переговоров по мирному урегулированию, лишая США и Украину ценных рычагов влияния на Россию в будущих переговорах, которые понадобятся для достижения желаемого Трампом окончания войны", - предостерегают аналитики.

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