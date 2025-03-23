Пашинян прилетел в Грузию из-за футбола
15:21 763
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию.
В Тбилиси состоится беседа Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Также лидеры обеих стран посетят ответную встречу национальных сборных по футболу Армении и Грузии.
В Тбилиси в воскресенье состоится второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Грузии и Армении.
March 23, 2025
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