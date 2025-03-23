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Арест мэра Стамбула. Что известно
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Арест мэра Стамбула. Что известно

Пашинян прилетел в Грузию из-за футбола

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15:21 763

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию.

В Тбилиси состоится беседа Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Также лидеры обеих стран посетят ответную встречу национальных сборных по футболу Армении и Грузии.

В Тбилиси в воскресенье состоится второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся сборные Грузии и Армении.

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