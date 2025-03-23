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Арест мэра Стамбула. Что известно
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Арест мэра Стамбула. Что известно

Получает ли Украина американское оружие?

15:43 424

Представители руководства Соединенных Штатов пока не дали свое согласие на ограничение поставок оружия в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По их сведениям, сокращение поставок оружия Киеву было одним из условий для прекращения огня российской стороной, однако Белый дом пока не принял решения относительно этого пункта.

«Белый дом ранее уже приостанавливал свою помощь Украине. На время были прекращены поставки оружия с целью оказания давления на Украину. Но на данный момент США не соглашались ни на какие ограничения», — передает агентство.

Президент США Дональд Трамп в начале марта заявил, что Вашингтон возобновил предоставление Киеву разведданных, и теперь рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на российскую продукцию и ужесточения санкций против России.

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