Получает ли Украина американское оружие?

Представители руководства Соединенных Штатов пока не дали свое согласие на ограничение поставок оружия в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По их сведениям, сокращение поставок оружия Киеву было одним из условий для прекращения огня российской стороной, однако Белый дом пока не принял решения относительно этого пункта.

«Белый дом ранее уже приостанавливал свою помощь Украине. На время были прекращены поставки оружия с целью оказания давления на Украину. Но на данный момент США не соглашались ни на какие ограничения», — передает агентство.

Президент США Дональд Трамп в начале марта заявил, что Вашингтон возобновил предоставление Киеву разведданных, и теперь рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на российскую продукцию и ужесточения санкций против России.