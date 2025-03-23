Демократы есть, лидера нет

Каждую свою заметку приходится начинать с имени Дональда Трампа. Что делать, если он является главным ньюсмейкером не только в Америке, но и во всем мире. И будет таким оставаться еще без малого четыре года. Однако читатели haqqin.az спрашивают меня: а как там американские демократы, они вообще живы, чем занимаются? Нелегкая задача, но попробую. Начнем с главных у демократов персонажей минувшей избирательной кампании.

Джо Байден после 2-х месяцев тяжелых дум на минувшей неделе решил вернуться на политическую сцену. Если хотите, прыгнуть в уже ушедший поезд. Вместе с супругой Джилл они строят планы финансовой поддержки товарищей по партии и из своего дома в Делавэре намерены показать им светлый путь в будущее. Джо часто посещает Вашингтон для деловых встреч, пользуясь для этого не автомобилем, а скоростным поездом Amtrak, как это было во времена, когда он работал сенатором. В столице он в прошлом месяце встретился с Кеном Мартином, председателем Демократического национального комитета, и предложил ему помощь в создании стратегии противодействия Дональду Трампу. Кроме того, и он, и Джилл планируют начать писать книги, при этом у каждого будут свои мемуары. Однако мнения членов партии по поводу того, насколько может быть ценной помощь супругов Байденов, сильно разнятся. У них, конечно, по-прежнему есть немало преданных сторонников. Однако, похоже, что большинство видит в этом дуэте ушедшую натуру, которая олицетворяет прошлое и никак не будущее. Эти сопартийцы не могут простить Джо его печальный перформанс во время избирательной кампании, старческое упрямство бывшего президента, который никак не соглашался вовремя сойти со сцены. В результате Камале Харрис не хватило времени, чтобы правильно выстроить свою собственную стратегию. В итоге, по опросу, проведенному CNN в этом месяце среди демократов и к ним расположенных граждан, когда был задан вопрос: «Кто представляет главную ценность для партии?» - лишь 1 процент выбрал Байдена. Кто хотел бы его возвращения на сцену, так это Дональд Трамп. Тогда он смог бы поиздеваться над ним всласть. Нынешний хозяин Белого дома все еще не может простить Байдену своего поражения на выборах 2020 года. После инаугурации он упомянул имя своего предшественника свыше 400 раз. И каждый раз находил совершенные им незаконные деяния. В последний раз Трамп сообщил нации, что Байден сам не подписывал документы об амнистии граждан накануне своего ухода, а использовал autopen, автоматическую ручку, и по этой причине эти акты являются недействительными.

Теперь о Камале Харрис. О ней не так много можно чего рассказать. Демократы торопят ее с ответом, как она представляет свою политическую судьбу. Нет, они уже не ждут, что она соберется участвовать в кампании 2028 года. Речь идет лишь о том, будет ли она бороться за пост губернатора Калифорнии. Этот самый большой в Америке штат, и никто не предполагает, что он поменяет цвет и из синего (демократического) станет красным (республиканским). Но в самой Демпартии есть немало способных людей, которые хотели бы занять пост губернатора. И еще больше тех, кто ждет определения основного претендента, чтобы представить себя на важных постах в его будущей администрации. Но Харрис молчит уже два месяца. И это вызывает растущую критику в ее адрес. Люди недоумевают, что же с ней случилось. Может быть, она просто устала после наполненной драйвом предвыборной борьбы? Или после поражения не может прийти в чувство? Как бы то ни было, ее уже никто не рассматривает в качестве королевы на политической шахматной доске Америки. Тим Уолц. Это тот, кто, если помните, должен был бы стать вице-президентом в случае победы демократов. Но еще до главного дня всем стало понятно, что с его добродушным лицом сельского жителя и репутацией человека, в котором типичный американец мог бы узнать себя, кашу не сваришь. Дебаты со своим противников Джей Ди Вэнсом он добросовестно провалил. Да и на избирательных ралли не проявил себя искусным оратором. Сейчас Уолц говорит, что он готов возглавить демократическую рать, если его об этом попросят. Но желающих отдать ему место на капитанском мостике немного, разве что ради смеха.

К Уолцу еще с конца прошлого лета прилипло прозвище «Тампон». Да-да, речь идет о женском гигиеническом средстве, используемом при менструации. И в некоторых аптеках уже появились коробочки с этим средством под названием Tampon Tim. Дело в том, что Уолц, губернатор Миннесоты, приказал снабдить тампонами все туалетные помещения для девочек в школах штата. Но не только для девочек, а и для мальчиков тоже — в гендерно-нейтральных санузлах, а также с прикидкой на то, что этими комнатами могут воспользоваться трансгендеры. То есть тампоны в Миннесоте становятся универсальным средством для всех, независимо от пола! Америка сильно впечатлилась. Но человек-тампон прославился не только этим. В последние недели он установил в своем сотовом телефоне специальный счетчик, который в режиме реального времени показывает падение стоимости акций компании Tesla Илона Маска. И каждый раз добродушное лицо Уолца озаряется счастливой улыбкой, и кажется, что он готов пуститься в пляс. А вот кто делает оригинальный ход этим самым конем, так это пока еще действующий губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Демократы давно присматриваются к 57-летнему весьма фотогеничному политику с прицелом на его участие в президентских выборах. В прошлом году он дал понять, что та кампания его не интересует. И тогда заговорили, что Ньюсом, скорее всего, задумался о выборах 2028 года.

И тут вдруг неожиданная акция у всегда левого губернатора, которая вызвала бурю у американских «прогрессистов». Их возмутило то, что он начал приглашать в свои подкасты крайних консерваторов из числа республиканцев. И ни кого-нибудь, а ультраправого Стива Бэннона с его репутацией политического провокатора. Но тот шаг страшно понравился республиканцам. Алекс Конант, в прошлом директор по связям с общественностью нынешнего госсекретаря Марко Рубио, назвал Ньюсома «опытным коммуникатором» и «очень талантливым политиком». О том, что губернатор «очень талантлив», сказал и Фергус Каллен, бывший председатель Республиканской партии в Нью-Гемпшире. С чего же такой поворот в позиции Гэвина Ньюсома? Ключевые демократы не верят в то, что он стал ренегатом, и видят некий хитрый замысел. Такую же тактику тот опробовал во время борьбы за его отзыв в 2021 году. Тогда он ходил кругами вокруг республиканцев в демократической Калифорнии, заручился их поддержкой и положил на лопатки своего соперника. Может быть, это и делается с видами на следующую президентскую кампанию. Представьте себе, что там сойдутся Ньюсом и нынешний «вице» Джей Ди Вэнс. Оба достаточно молодые и энергичные. Это будет зрелище намного более интересное, чем предполагавшаяся дуэль двух старых пентюхов. Но в этом поединке консерватор Вэнс, скорее всего, победит Ньюсома с его репутацией левака. Если, конечно, тот не передвигается к центру, даже с некоторым взглядом вправо. Но спасет ли это Демократическую партию? И где тот герой, бесстрашный Рыцарь, который начнет битву не на жизнь, а на смерть с Драконом?