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Имамоглу больше не мэр
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Имамоглу больше не мэр

Средняя школа – это хороший супермаркет

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Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
16:25 2114

Социолог Наоми Кляйн в своей знаменитой книге «Доктрина шока» описывает примечательный эпизод, связанный с ураганом «Катрина», обрушившимся в 2005 году на американский город Новый Орлеан.

Спустя некоторое время после катастрофы патриарх неолиберализма, 93-летний Милтон Фридман, опубликовал в газете Wall Street Journal статью, в которой восхвалял новые возможности, открывшиеся перед капитализмом благодаря этому бедствию.

«Школы в Новом Орлеане разрушены, дома учеников тоже. Это трагедия. Но в то же время — это великая возможность», - написал Фридман.

Большая часть населения еще жила в убежищах, когда бесплатное образование полностью заменили частные школы

Знаете, какое решение предложил патриарх неолиберализма? Вместо того чтобы тратить миллиарды долларов на восстановление системы бесплатного школьного образования, государство должно выдать семьям учащихся ваучеры и подтолкнуть детей к занятиям в частных учебных заведениях. То есть государственные школы должны быть заменены частными образовательными учреждениями, которые работают по бизнес-модели.

Примечательно, что спустя 20 месяцев после катастрофы в Новом Орлеане, когда темпы восстановления домов, энергетической инфраструктуры и коммуникаций продвигались черепашьими шажками, система школьного образования в Новом Орлеане с военной точностью и оперативностью была продана с аукциона. Большая часть населения еще жила в убежищах, когда бесплатное образование полностью заменили частные школы.

В то же время вслед за Фридманом Американский институт предпринимательства с гордостью заявил, что всего за сутки ураган «Катрина» сделал то, чего реформаторы образования штата Луизиана не могли добиться годами.

Низкий уровень школьного образования и общей культуры в США достигнут сознательно в интересах экономики. Дело в том, что образованный человек — плохой потребитель: он покупает меньше вещей, предпочитает Моцарта, Ван Гога, Шекспира или теоремы материальным благам. Это вредит экономике потребительского общества и уменьшает доходы богачей

То есть да здравствует катастрофа!

Хотя на самом деле происходящее было ничем иным, как хорошо спланированным рейдерским захватом общественной собственности.

В итоге бесплатное образование было полностью ликвидировано, общеобразовательные школы перекочевали из-под опеки государства в частные руки, а сам этот случай стал еще одним подтверждением того, что капитализм — это система, питающаяся катастрофами, когда войны со стихийными бедствиями являются ее кровью и пищей.

С тех событий прошло двадцать лет, и Фридман, будь он жив, возможно, сказал бы: «То, чего не смог добиться ураган «Катрина», Дональд Трамп сделал одним росчерком пера».

Речь об указе президента США ликвидировать Министерство образования. Разница лишь в форме, поскольку суть та же.

Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США 20 марта в Восточной комнате Белого дома в присутствии школьников, сидящих за партами. Такой вот символический жест

Подписав этот указ, Трамп окончательно вывел систему образования из-под контроля государства, фактически подтвердив, что рассматривает данную сферу как бизнес-проект, а общеобразовательные школы — как супермаркеты. Впрочем, глядя на то, как Трамп рассуждает о разрушенном до основания секторе Газа как о перспективном курорте французской Ривьеры, кого все это может удивлять?

Когда-то Джон Кеннеди сказал: «Мы проиграли Советам космос за школьной партой». Но кто сегодня помнит эти слова? Равно как имена Яна Амоса Коменского, Антона Макаренко или Василия Сухомлинского?

Да и зачем, собственно, если образовательные учреждения превращены в предприятия общественного питания? Только вот, в отличие от супермаркетов, услуги, предлагаемые сегодня школами и университетами, носят весьма сомнительный, неопределенный характер.

Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования США 20 марта в Восточной комнате Белого дома в присутствии школьников, сидящих за партами. Такой вот символический жест. То есть гвоздь в крышку гроба национального образования президент страны вбивал под веселые детские шутки.

Кто сейчас вспоминает знаменитую фразу Кеннеди: «Мы проиграли Советам космос за школьной партой»

Конечно, для юридически подтвержденной ликвидации Министерства образования необходимы голоса 60 из 100 членов Конгресса США, но, как утверждают в Белом доме, процесс идет по плану. Так что вполне возможно, что этот новый тренд вскоре начнет мировое турне.

Отметим, что Министерство образования США контролировало около 100 тысяч государственных и 34 тысячи частных школ. В его ведении находились также студенческие займы, которыми пользовались десятки миллионов американцев, оплачивавших свое обучение в университетах.

Социологи Сэмюэл Боулз и Герберт Гинтис в своей книге «Образование в капиталистической Америке» писали: «Главная функция образования в капиталистической системе — это подготовка кадров для капиталистической экономики».

На первый взгляд, в данном утверждении нет ничего пугающего. Страшно то, что человек «затачивается» под рынок, а процесс образования не служит ни развитию личности, ни самореализации, маскируя его коммерциализацию красивыми словами. Например, повторением мантры о том, что человек должен адаптировать свои личные качества под достижение карьерного успеха. Хотя на самом деле все должно быть ровно наоборот — это экономические и социальные достижения должны способствовать развитию человека.

Концепция в США: Рост уровня образования и культуры необходимо сдерживать. Более того, людей, лишенных интеллекта, гораздо легче превращать в инструмент манипуляции...

Полное изъятие образования из-под контроля государства и ликвидация бесплатных школ делает знания недоступными, уничтожает воспитательную функцию обучения и превращает школы в бизнес-проекты. Кроме того, классовые противоречия перетекают в открытую фазу. И если раньше мы видели, как взрослые конкурируют за рабочие места, то сейчас станем свидетелями того, как дети станут бороться за право учиться в частных школах. Бедный? Остаешься за бортом. Ну а от этого пункта до полной и окончательной победы обскурантизма всего один шаг.

Боулз и Гинтис были правы: «Структура социальных отношений в образовании соответствует структуре отношений в сфере труда».

Приведем еще один пример классовой природы образования, принадлежащий известному советскому физику Владимиру Арнольду. В своей статье «Новый обскурантизм» он писал:

«Мои американские коллеги объясняли мне, что низкий уровень школьного образования и общей культуры в США достигнут сознательно в интересах экономики. Дело в том, что образованный человек — плохой потребитель: он покупает меньше вещей, предпочитает Моцарта, Ван Гога, Шекспира или теоремы материальным благам. Это вредит экономике потребительского общества и уменьшает доходы богачей. Следовательно, рост уровня образования и культуры необходимо сдерживать. Более того, людей, лишенных интеллекта, гораздо легче превращать в инструмент манипуляции...»

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