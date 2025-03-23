Кремль призывает «не обольщаться»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прекращения войны в Украине «США и России необходимо провести серьезную и кропотливую» работу. Он также предупредил о «недопустимости иллюзий относительно скорого разрешения конфликта» и призвал «не обольщаться», передает «Коммерсантъ».

В ходе беседы журналист Павел Зарубин сказал Дмитрию Пескову, что у многих есть ощущение, что война в Украине в скором времени завершится, а «отношения с США будут налажены».

«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали», - сказал Песков.

Он также напомнил недавнее заявление Владимира Путина о том, что Россия поддерживает идею о прекращении огня, «но есть нюансы».

По его словам, «озабоченность некоторыми из таких нюансов» Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу при телефонном разговоре.

«Здесь есть нюансы, есть вопросы. Это очень сложная субстанция, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути», — добавил Песков.

Напомним, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин согласился на предложение о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Он также потребовал прекратить военную помощь и передачу разведданных Украине.