USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Имамоглу больше не мэр
Новость дня
Имамоглу больше не мэр

Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»

18:32 1816

Президент России Владимир Путин «не собирается захватывать Европу», жители Евросоюза «начинают это понимать». Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф добавил, что в настоящее время «американская администрация работает над тем, чтобы понять позиции Москвы и Киева для прекращения войны». «Невозможно покончить с подобными вещами без того, чтобы связаться с обеими сторонами, понять, что хочет каждая из них и попытаться свести их вместе. Именно этим мы и занимаемся», - указал спецпосланник американского лидера.

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии начнутся сегодня поздно вечером, сообщает Reuters. Встреча будет предшествовать переговорам между делегациями США и России, которые запланированы на понедельник.

Тема обсуждения - частичное прекращение огня. При этом New York Times со ссылкой на украинского чиновника пишет, что представители Киева могут снова встретиться с делегацией США после ее переговоров с россиянами - «в зависимости от прогресса».

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. В МИД Украины ранее заявляли, что стороны должны «уточнить модальности, нюансы возможных различных режимов прекращения огня, как их контролировать, как их контролировать, в общем, что входит в их рамки».

США об остановке войны на линии фронта
США об остановке войны на линии фронта ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 705
Имамоглу больше не мэр
Имамоглу больше не мэр обновлено 17:58
17:58 16543
Британцы берут в руки «Карабах»
Британцы берут в руки «Карабах» наш комментарий
13:08 8700
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
18:32 1817
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
16:25 3734
Кремль призывает «не обольщаться»
Кремль призывает «не обольщаться»
16:49 2996
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке подробности громкого дела
11:03 8139
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 14876
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
14:53 2641
Иран обиделся, что его считают слабым
Иран обиделся, что его считают слабым ОБНОВЛЕНО 18:34
18:34 4296
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
14:09 2178

ЭТО ВАЖНО

США об остановке войны на линии фронта
США об остановке войны на линии фронта ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 705
Имамоглу больше не мэр
Имамоглу больше не мэр обновлено 17:58
17:58 16543
Британцы берут в руки «Карабах»
Британцы берут в руки «Карабах» наш комментарий
13:08 8700
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
18:32 1817
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
16:25 3734
Кремль призывает «не обольщаться»
Кремль призывает «не обольщаться»
16:49 2996
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке подробности громкого дела
11:03 8139
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 14876
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
14:53 2641
Иран обиделся, что его считают слабым
Иран обиделся, что его считают слабым ОБНОВЛЕНО 18:34
18:34 4296
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
14:09 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться