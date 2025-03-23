Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф добавил, что в настоящее время «американская администрация работает над тем, чтобы понять позиции Москвы и Киева для прекращения войны». «Невозможно покончить с подобными вещами без того, чтобы связаться с обеими сторонами, понять, что хочет каждая из них и попытаться свести их вместе. Именно этим мы и занимаемся», - указал спецпосланник американского лидера.

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии начнутся сегодня поздно вечером, сообщает Reuters. Встреча будет предшествовать переговорам между делегациями США и России, которые запланированы на понедельник.

Тема обсуждения - частичное прекращение огня. При этом New York Times со ссылкой на украинского чиновника пишет, что представители Киева могут снова встретиться с делегацией США после ее переговоров с россиянами - «в зависимости от прогресса».

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. В МИД Украины ранее заявляли, что стороны должны «уточнить модальности, нюансы возможных различных режимов прекращения огня, как их контролировать, как их контролировать, в общем, что входит в их рамки».