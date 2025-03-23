Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом

23-24 марта в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между США, Россией и Украиной по проблемам мирного урегулирования. Сначала, 23-го, американцы встречаются с делегацией Киева, затем, 24-го, с российской делегацией, причем должны произойти российско-украинские переговоры через посредников. Каковы перспективы? Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, в паре с ним - замглавы офиса президента Павел Палиса. Делегация с российской стороны видится «рангом пониже». Будут присутствовать 75-летний сенатор Григорий Карасин (бывший некогда первый замглавы МИД РФ, ныне председатель Комитета по международным делам Совета Федерации) и советник директора ФСБ Сергей Беседа. За день до назначения в переговорную группу с США Карасин заявил, что Вашингтон, в отличие от Европы, «понимает требования Москвы о прекращении принудительной мобилизации на Украине и остановке военной помощи для достижения перемирия». Впрочем, с американской стороны таких заявлений публично пока не было, а приостанавливать поставки оружия Киеву даже на период возможного прекращения огня Вашингтон, насколько известно, пока не давал согласия.

Беседа, насколько известно, курировал «украинское направление» в ФСБ, некоторые его называют одним из главных советников российского президента по поводу перспектив СВО и политической ситуации на Украине накануне начала операции. В 2024 году он ушел в отставку по достижению 70-летнего возраста. Статус Карасина и Беседы говорит о том, что речь идет не о полноценных переговорах, по итогам которых планируется подписание каких-либо обязывающих документов. Будут искать взаимоприемлемые решения и по возможности их согласовывать. Если о чем-либо договорятся, то подписывать документы будут уже лица, занимающие другие должности. Перед Карасиным и Беседой стоит, насколько можно понять, вообще предельно узкая задача - договориться по поводу прекращения огня на Черном море (более реалистичная) и обсудить перспективы «частичного прекращения огня» по объектам энергетики. Однако поскольку второй пункт имеет слишком разное понимание в Москве и Киеве, то тут перспективы о чем-либо договориться пока выглядят гораздо хуже. В частности, Киев намерен 24 марта представить США свой список объектов инфраструктуры, по которым русские не должны наносить удары. Этот список будет, очевидно, гораздо шире, чем просто объекты энергетики. По сути, Украина хочет поставить вопрос о прекращении всех ударов с воздуха по целям в глубине своей территории (в чем российские войска имеют заведомое преимущество). Маловероятно, что Москва готова пойти на такое «расширительное» толкование, поскольку настаивает, что наносит удары по военным целям, помогающим ВСУ вести боевые действия. В любом случае полное прекращение огня, скорее всего, обсуждаться не будет. До этого ни одна сторона еще не дозрела. Накануне переговоров в Саудовской Аравии спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф дал пространное и весьма показательное интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно дает представление о том, в чем Вашингтон готов если не полностью, то частично поддержать требования Москвы.

По словам Уиткофффа, США считают «центральным вопросом» конфликта статус присоединенных к России регионов и их признание международным сообществом. Правда, есть большие сомнения, сможет ли Владимир Зеленский «политически выжить», если признает это, сказал Уиткофф. Тут даже Уиткоффом быть не надо, чтобы прогнозировать, что нет, не сможет. Поскольку все соцопросы на Украине (хотя касательно соцопросов в военное время надо делать, конечно, оговорки насчет их достоверности) свидетельствуют о том, что большинство жителей страны выступают против территориальных уступок в качестве «цены мира». Между тем куда более примечательно, что, пожалуй, впервые представитель администрации США без каких-либо оговорок насчет «нелегитимности» заговорил о проведенных на присоединенных РФ территориях референдумах, а также о том, что там вообще подавляющее большинство населения является русскоязычными и выразило желание присоединиться к России. Эти тезисы отправляют нас к той самой realpolitik, о которой «глобалисты» и «либерал-демократы» эпохи Байдена и слышать не хотели. Впрочем, и теперь Уиткофф оставляет открытым вопрос о том, готовы ли будут признать принадлежность этих территорий другие страны. Скорее всего, нет, но он об этом не говорит. Да и Киев явно не готов. Коснулся он и вопроса проведения выборов на Украине. По его словам, власти Украины на это согласились. Однако он не уточнил, когда и при каких условиях эти выборы будут проводиться. Судя по заданному Карлсоном вопросу, можно предположить, что речь идет о выборах до полного урегулирования конфликта. Однако декларируемая позиция Киева совершенно другая. И судя по идущим оттуда заявлениям, выборы возможны только после полного прекращения войны. То есть «проблема Зеленского» Вашингтоном пока явно не решена. Касательно членства в НАТО, опять же, для Уиткоффа (и, видимо, Трампа) все почти ясно: «Насчет НАТО, я думаю, Зеленский и его правая рука Ермак признали то, что Украина не станет частью альянса. Было много разговоров о том, чтобы их защищала так называемая 5-я статья НАТО, которая предоставляет защиту членам альянса. Может ли Украина иметь такую защиту, которую будут предоставлять США и страны Европы, и при этом не быть членом НАТО? Думаю, этот вопрос открыт для обсуждения, но думаю, что уже общепринято, что если между Украиной и Россией будет мирное соглашение, то Украина частью альянса не будет». Из риторики Киева, однако, отказ от членства в НАТО отнюдь не следует. Зато тема распространения действия «5-й статьи» на Украину без полноправного членства в альянсе уже действительно дискутируется в Европе с подачи итальянского премьера Джорджи Мелони.

Также Уиткофф поделился некоторыми «сентиментальными» подробностями своей встречи с Путиным в Москве, которые косвенно свидетельствуют о том, что между президентами есть неплохой личный контакт. Путин, конечно, опытный переговорщик и отличный психолог, он умеет найти индивидуальный подход практически к каждому собеседнику. Если захочет, конечно. Так, с Зеленским у них сразу «не сложилось», и это было очевидно всем, особенно когда на Парижском саммите «Нормандской четверки» в декабре 2019 года президент Украины в последний момент отказался подписывать документ по имплементации Минских соглашений, который вроде уже был со всеми согласован. С Трампом Путин ведет очень тонкую игру. Не припоминается, чтобы российский президент кому-либо раньше дарил его же собственные портреты. Но Трамп – явный нарцисс, ему должно было понравиться. Еще больше ему должен был понравиться рассказ о том (об этом тоже поведал Уиткофф), как после того, как на Трампа совершили покушение, Путин пошел в церковь, встретился со священником и молился за Трампа. Конечно, когда говорит Уиткофф, нужно отдавать себе отчет в том, что это самый благожелательный с американской стороны переговорщик по отношению к России и по отношению к Путину. Он человек, который верит Путину, он человек, который, по всей очевидности, попал под обаяние Путина. И он хорошо достаточно транслирует то, что говорит российский президент, может, даже он временами на его стороне.