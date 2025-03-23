Канада хочет HIMARS

Канада готовится заключить контракт на приобретение американских систем HIMARS, несмотря на политические и экономические напряженности в отношениях с США.

Планируемая закупка систем HIMARS в рамках программы FMS (Foreign Military Sales, закупка за собственные средства) оценивается примерно в 5 миллиардов долларов и включает сами пусковые установки, ракеты, программное обеспечение, обучение персонала и запасные части.

Хотя это решение уже вызвало критику из-за растущей зависимости от США, Канада продолжает расширять объемы своих военных контрактов с американскими компаниями.