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Имамоглу больше не мэр
Новость дня
Имамоглу больше не мэр

Канада хочет HIMARS

18:43 874

Канада готовится заключить контракт на приобретение американских систем HIMARS, несмотря на политические и экономические напряженности в отношениях с США.

Планируемая закупка систем HIMARS в рамках программы FMS (Foreign Military Sales, закупка за собственные средства) оценивается примерно в 5 миллиардов долларов и включает сами пусковые установки, ракеты, программное обеспечение, обучение персонала и запасные части.

Хотя это решение уже вызвало критику из-за растущей зависимости от США, Канада продолжает расширять объемы своих военных контрактов с американскими компаниями.

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