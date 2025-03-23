США об остановке войны на линии фронта

Война в Украине «близка к завершению, как никогда ранее». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии.

«Следующим этапом на пути к достижению мира США считают обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта», - заявил Уолтц.

«Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть», - уточнил он.