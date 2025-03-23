USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Имамоглу больше не мэр
Новость дня
Имамоглу больше не мэр

США об остановке войны на линии фронта

ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 715

Война в Украине «близка к завершению, как никогда ранее». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии.

«Следующим этапом на пути к достижению мира США считают обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта», - заявил Уолтц.

«Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть», - уточнил он.

*** 19:10

Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. По его словам, российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

США об остановке войны на линии фронта
США об остановке войны на линии фронта ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 716
Имамоглу больше не мэр
Имамоглу больше не мэр обновлено 17:58
17:58 16552
Британцы берут в руки «Карабах»
Британцы берут в руки «Карабах» наш комментарий
13:08 8704
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
18:32 1820
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
16:25 3739
Кремль призывает «не обольщаться»
Кремль призывает «не обольщаться»
16:49 2998
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке подробности громкого дела
11:03 8142
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 14880
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
14:53 2642
Иран обиделся, что его считают слабым
Иран обиделся, что его считают слабым ОБНОВЛЕНО 18:34
18:34 4300
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
14:09 2178

ЭТО ВАЖНО

США об остановке войны на линии фронта
США об остановке войны на линии фронта ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 716
Имамоглу больше не мэр
Имамоглу больше не мэр обновлено 17:58
17:58 16552
Британцы берут в руки «Карабах»
Британцы берут в руки «Карабах» наш комментарий
13:08 8704
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
18:32 1820
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
16:25 3739
Кремль призывает «не обольщаться»
Кремль призывает «не обольщаться»
16:49 2998
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке подробности громкого дела
11:03 8142
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 14880
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
14:53 2642
Иран обиделся, что его считают слабым
Иран обиделся, что его считают слабым ОБНОВЛЕНО 18:34
18:34 4300
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
14:09 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться