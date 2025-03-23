США об остановке войны на линии фронта
Война в Украине «близка к завершению, как никогда ранее». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии.
«Следующим этапом на пути к достижению мира США считают обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта», - заявил Уолтц.
«Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть», - уточнил он.
*** 19:10
Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.
Помощник президента России Юрий Ушаков информировал, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. По его словам, российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.