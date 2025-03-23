USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Имамоглу больше не мэр
Новость дня
Имамоглу больше не мэр

Папа Римский пришел в себя и вспомнил про Азербайджан

19:36 434

Папа Римский Франциск, впервые за пять недель появившийся в окне римской больницы Джемелли, высказался о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, сообщает Ватикан.

Согласно сообщению, Папа Римский «выразил свою благодарность за шаги, предпринятые в направлении мира на Южном Кавказе, где Армения и Азербайджан продвигаются к окончательному заключению мирного соглашения».

«Пусть это будет знаком надежды, что и другие конфликты могут найти путь к разрешению посредством диалога и доброй воли», - сказал он.

Папа Римский Франциск, которому 88 лет, находится в больнице с 14 февраля 2025 года. Изначально он был госпитализирован в римскую клинику Агостино Джемелли с бронхитом, но затем у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние осложнялось затрудненным дыханием.

22 февраля Ватикан сообщил о критическом состоянии понтифика после затяжного респираторного криза, похожего на астму. Ему потребовалось переливание крови из-за анемии и низкого уровня тромбоцитов. Также были выявлены признаки легкой почечной недостаточности, которые позже регрессировали.

3 марта Ватикан отметил, что Франциск не нуждается в механической вентиляции, а его состояние остается стабильным, хотя клиническая картина сложная. К 19 марта он прекратил использование неинвазивной вентиляции легких, а потребность в кислородной терапии сократилась. Лечение продолжается в стационаре, дыхательные и двигательные функции постепенно улучшаются.

По состоянию на 22 марта, по словам кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, Франциск все еще нуждается в кислородной терапии и учится говорить заново из-за последствий болезни, но его состояние стабилизировалось.

США об остановке войны на линии фронта
США об остановке войны на линии фронта ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 720
Имамоглу больше не мэр
Имамоглу больше не мэр обновлено 17:58
17:58 16556
Британцы берут в руки «Карабах»
Британцы берут в руки «Карабах» наш комментарий
13:08 8706
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
18:32 1824
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
16:25 3741
Кремль призывает «не обольщаться»
Кремль призывает «не обольщаться»
16:49 2998
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке подробности громкого дела
11:03 8142
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 14882
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
14:53 2643
Иран обиделся, что его считают слабым
Иран обиделся, что его считают слабым ОБНОВЛЕНО 18:34
18:34 4303
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
14:09 2178

ЭТО ВАЖНО

США об остановке войны на линии фронта
США об остановке войны на линии фронта ОБНОВЛЕНО 19:41
19:41 720
Имамоглу больше не мэр
Имамоглу больше не мэр обновлено 17:58
17:58 16556
Британцы берут в руки «Карабах»
Британцы берут в руки «Карабах» наш комментарий
13:08 8706
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
Спецпредставитель Трампа: «Европейцы начинают понимать, что Путин…»
18:32 1824
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
16:25 3741
Кремль призывает «не обольщаться»
Кремль призывает «не обольщаться»
16:49 2998
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке
Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке подробности громкого дела
11:03 8142
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 14882
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
Спецпосланник Трампа повторяет тезисы Кремля
14:53 2643
Иран обиделся, что его считают слабым
Иран обиделся, что его считают слабым ОБНОВЛЕНО 18:34
18:34 4303
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
Европейские страны выражают готовность отправить войска в Украину
14:09 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться