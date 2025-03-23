Папа Римский пришел в себя и вспомнил про Азербайджан

Папа Римский Франциск, впервые за пять недель появившийся в окне римской больницы Джемелли, высказался о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, сообщает Ватикан.

Согласно сообщению, Папа Римский «выразил свою благодарность за шаги, предпринятые в направлении мира на Южном Кавказе, где Армения и Азербайджан продвигаются к окончательному заключению мирного соглашения».

«Пусть это будет знаком надежды, что и другие конфликты могут найти путь к разрешению посредством диалога и доброй воли», - сказал он.

Папа Римский Франциск, которому 88 лет, находится в больнице с 14 февраля 2025 года. Изначально он был госпитализирован в римскую клинику Агостино Джемелли с бронхитом, но затем у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние осложнялось затрудненным дыханием.

22 февраля Ватикан сообщил о критическом состоянии понтифика после затяжного респираторного криза, похожего на астму. Ему потребовалось переливание крови из-за анемии и низкого уровня тромбоцитов. Также были выявлены признаки легкой почечной недостаточности, которые позже регрессировали.

3 марта Ватикан отметил, что Франциск не нуждается в механической вентиляции, а его состояние остается стабильным, хотя клиническая картина сложная. К 19 марта он прекратил использование неинвазивной вентиляции легких, а потребность в кислородной терапии сократилась. Лечение продолжается в стационаре, дыхательные и двигательные функции постепенно улучшаются.

По состоянию на 22 марта, по словам кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, Франциск все еще нуждается в кислородной терапии и учится говорить заново из-за последствий болезни, но его состояние стабилизировалось.