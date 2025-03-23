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Имамоглу не сможет участвовать в выборах
Новость дня
Имамоглу не сможет участвовать в выборах

Замглавы офиса Зеленского отказался говорить с российскими журналистами

добавлено видео; ОБНОВЛЕНО
21:33 1429

Переговоры украинской делегации с США завершились в Эр-Рияде, сообщает РИА Новости.

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса отказался прокомментировать российскому изданию ход переговоров. Он лишь сообщил, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.

*** 19:48

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций Киева и Вашингтона, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министр заявил, что на столе, в частности, предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

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