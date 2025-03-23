Замглавы офиса Зеленского отказался говорить с российскими журналистами
Переговоры украинской делегации с США завершились в Эр-Рияде, сообщает РИА Новости.
Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса отказался прокомментировать российскому изданию ход переговоров. Он лишь сообщил, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.
Кадры украинской делегации, покидающей встречу с представителями США в Эр-Рияде.— Newsfeed (@Newsfeed883920) March 23, 2025
На видео заметен замглавы ОП Павел Палиса. pic.twitter.com/OUOJXS0Gxp
*** 19:48
В Эр-Рияде начались переговоры делегаций Киева и Вашингтона, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Министр заявил, что на столе, в частности, предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.