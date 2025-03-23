После Еревана Грузия поиздевалась над Арменией и в Тбилиси

За право выступать в лиге «B» боролись Грузия и Армения. После победы со счетом 3:0 в Ереване, одержанной три дня назад, грузины практически обеспечили себе сохранение прописки в лиге «B». В сегодняшней ответной игре в Тбилиси Хвича Кварацхелия и его товарищи по команде вновь подтвердили, что на две головы сильнее армян. Грузия победила 6:1, а общий счет противостояния - 9:1.

Сегодня к 35-й минуте счет был уже 5:0 в пользу хозяев, которые издевательски легко поражали ворота соседей. Два мяча на счету суперфорварда из французского «Лиона» Жоржа Микаутадзе. Позднее отличился и Кварацхелия, забивший свой гол во втором тайме.

Как и на первой игре, на матче в Тбилиси присутствовало руководство двух стран.

Армения остается в лиге «С».