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Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам
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Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам

Украинские войска прорвали российскую границу

21:47 3088

ВСУ прорвали государственную границу и зашли пехотой в Демидовку Белгородской области, заявил российский военкор Юрий Котенок.

«Группы противника смогли прорваться к южной окраине Демидовки. Бои идут в селе», - сообщил Котенок.

ISW ранее сообщил, что Силы обороны Украины в минувшие дни продвинулись в Белгородскую область РФ, однако непонятно, удерживают ли они позиции там до сих пор.

Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам
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Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам
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