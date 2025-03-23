Украинские войска прорвали российскую границу
21:47 3088
ВСУ прорвали государственную границу и зашли пехотой в Демидовку Белгородской области, заявил российский военкор Юрий Котенок.
«Группы противника смогли прорваться к южной окраине Демидовки. Бои идут в селе», - сообщил Котенок.
ISW ранее сообщил, что Силы обороны Украины в минувшие дни продвинулись в Белгородскую область РФ, однако непонятно, удерживают ли они позиции там до сих пор.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!