У Трампа победили хуситов, остановили обстрелы…

США ликвидировали лидеров хуситов, в том числе главного ракетчика, заявил помощник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.

Он добавил, что США также нанесли удар по штаб-квартире хуситов, узлам связи, заводам по производству вооружений и по некоторым объектам по производству дронов надводного типа.

Уолтц также заявил, что Россия и Украина якобы прекратили удары по инфраструктуре после разговора Трампа и Владимира Путина: «У нас есть прекращение огня по воздушной инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора Трампа и Путина».

Напомним, Украина и Россия после этого неоднократно наносили взаимные воздушные удары.