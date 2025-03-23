Зеленский предложил «дожать» Путина
Нужно дожать президента России Владимира Путина до реального приказа прекратить удары (по Украине). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Есть предложение с 11-го марта безусловного прекращения огня. Нужно дожать Путина», - сказал Зеленский.
11 марта, комментируя итоги переговоров представителей Киева и Вашингтона, Зеленский заявил, что Украина согласилась на предложение США установить 30-дневное прекращение огня, теперь Вашингтон должен убедить Россию.
Тем не менее, Россия после этого несколько раз обстреливали украинскую территорию. Сегодня утром ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, в результате атаки погибли три человека, включая 5-летнего ребенка.