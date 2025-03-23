Масштабные протесты по всей Турции
Масштабные протесты в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходят сейчас в крупных городах Турции: Стамбуле, Измире и Анталье.
March 23, 2025
*** 22:50
В центре Стамбула крупный митинг с участием сотен тысяч жителей мегаполиса. Прямую трансляцию ведут турецкие СМИ.
Перед протестующими выступает лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель.
March 23, 2025
March 23, 2025
Противостояние полиции с депутатами и адвокатами от оппозиционной Народно-республиканской партии в здании суда в Стамбуле pic.twitter.com/SfjppDD1fs— Newsfeed (@Newsfeed883920) March 23, 2025
На сегодняшних праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу был единолично выдвинут кандидатом в президенты.