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Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам
Новость дня
Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам

Масштабные протесты по всей Турции

видео; обновлено 23:10
23:10 843

Масштабные протесты в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходят сейчас в крупных городах Турции: Стамбуле, Измире и Анталье. 

*** 22:50

В центре Стамбула крупный митинг с участием сотен тысяч жителей мегаполиса. Прямую трансляцию ведут турецкие СМИ.

Перед протестующими выступает лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель.

На сегодняшних праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу был единолично выдвинут кандидатом в президенты.

Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам
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Арест Имамоглу. Мэр Анкары призывает к досрочным выборам
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