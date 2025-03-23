Лига наций: Турция разгромила Венгрию и поднялась в лигу «А»

Сегодня в футбольной Лиге наций проходят ответные четвертьфинальные и стыковые матчи.

Сборная Турции одержала в Будапеште разгромную победу над Венгрией (3:0) и выиграла с общим счетом 6:1.

В сегодняшней игре на 37-й минуте Хакан Чалханоглу открыл счет с пенальти. Через две минуты Арда Гюлер удвоил преимущество гостей. А точку в матче поставил Абдулкерим Бардакчы, отличившийся на 90-й минуте.

Венгрия на групповой стадии заняла 3-е место в лиге «А», а Турция стала второй в одной из групп лиги «B». Теперь команды поменяются лигами. Турки поднялись в лигу «А».

Результаты других уже завершившихся матчей

Cтыковые матчи между лигами «А» и «B»

Шотландия - Греция - 0:3 (общий счет - 1:3)

Сербия - Австрия - 2:0 (3:1)

Стыковые матчи между лигами «B» и «С»

Исландия - Косово - 1:3 (2:5)

Ранее Грузия разгромила Армению - 6:1 (9:1).