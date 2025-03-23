Лига наций: Турция разгромила Венгрию и поднялась в лигу «А»
Сегодня в футбольной Лиге наций проходят ответные четвертьфинальные и стыковые матчи.
Сборная Турции одержала в Будапеште разгромную победу над Венгрией (3:0) и выиграла с общим счетом 6:1.
В сегодняшней игре на 37-й минуте Хакан Чалханоглу открыл счет с пенальти. Через две минуты Арда Гюлер удвоил преимущество гостей. А точку в матче поставил Абдулкерим Бардакчы, отличившийся на 90-й минуте.
Венгрия на групповой стадии заняла 3-е место в лиге «А», а Турция стала второй в одной из групп лиги «B». Теперь команды поменяются лигами. Турки поднялись в лигу «А».
Результаты других уже завершившихся матчей
Cтыковые матчи между лигами «А» и «B»
Шотландия - Греция - 0:3 (общий счет - 1:3)
Сербия - Австрия - 2:0 (3:1)
Стыковые матчи между лигами «B» и «С»
Исландия - Косово - 1:3 (2:5)
Ранее Грузия разгромила Армению - 6:1 (9:1).