Новый лидер Канады об угрозе Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал к проведению парламентских выборов 28 апреля. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщило агентство Reuters. Избрание членов Палаты общин 45 созыва должно состояться не позднее 20 октября.

В случае более ранних выборов Либеральная партия Канады, лидером которой является Карни, выигрывает от оппозиции президенту США Дональду Трампу, который ввел спецтарифы против Оттавы и заявил, что страна должна стать 51-м штатом Соединенных Штатов.

Карни активно выступает против этого, как и его предшественник Джастин Трюдо, что с одобрением воспринимается многими канадцами. Премьер заявил в Оттаве, что попросил генерал-губернатора Мэри Саймон распустить парламент и назначить новые выборы.

"Мы сталкиваемся в связи с необоснованными торговыми мерами президента США Трампа и его угрозами против нашего суверенитета с самым значительным кризисом в нашей жизни", - заявил глава правительства.

"Трамп хочет сломать нас, чтобы США могли владеть нами", - добавил он. По словам Карни, для безопасности Канады необходимо сделать многое. "Именно поэтому я прошу моих сограждан о сильном мандате", - подчеркнул он.

Трюдо подал в отставку в январе. Он возглавлял Либеральную партию около 12 лет и занимал пост премьер-министра Канады с ноября 2015 года. В последние годы популярность политика заметно снизилась из-за роста цен, жилищного кризиса и миграционных проблем.