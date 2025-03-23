Россия нападет на Литву?

Существует большая угроза, что Россия может напасть на Литву уже этой осенью. Об этом немецкий историк Зенке Найтцель заявил в интервью изданию Bild.

Профессор заявил, что предстоящее лето может стать «последним мирным летом» для немцев. Однако Германия, по его словам, сейчас не готова к этой войне.

«Мы видим, что ситуация с безопасностью в мире изменилась — из-за Путина, из-за Трампа. Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает», — сказал Найтцель.

Он пояснил, что в дальнейшем ситуация с безопасностью в мире будет зависеть от того, какую роль сыграет Европа, Трамп и НАТО, и будет ли достигнут мир в Украине. Историк убежден, что Путин не пойдет на Литву, пока идет война в Украине.

Эксперт также подчеркнул, что правительство Германии должно вкладывать средства в оборону страны, чтобы не быть зависимыми от США.

«Мало кто верит, что США придут на помощь Европе, когда той придется воевать с Россией», - добавил Найтцель.