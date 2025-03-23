Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев

Фото дня Ярмук, Газа. Палестинские дети в лагере, разбитом на месте свалки.

Арест дня Суд в Стамбуле санкционировал арест мэра города Экрема Имамоглу. Как постановил суд, Имамоглу, обвиняемый в коррупции, будет находиться в тюрьме до окончания судебного процесса по делу. Арест Имамоглу произошел на фоне продолжающихся по всей Турции протестов его сторонников. Они продолжаются с 1 марта и сопровождаются массовыми задержаниями. Гендер дня Журналистка Наташа Рей подала иск в Европейский суд по правам человека для обжалования приговора французского суда. Речь идет о разбирательстве касательно ее слов о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной. Жалоба была подана за нарушение ст. 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека (право человека на справедливое судебное разбирательство и право на эффективное средство правовой защиты). Ранее журналистка опубликовала видеоролик, где утверждала, что жена Макрона родилась мужчиной. В сентябре 2024 года суд Парижа назначил ей штраф в размере €13,5 тыс. по иску о клевете.

Отказ дня В текущей ситуации Иран не будет вступать в переговоры с США по вопросу своей ядерной программы до тех пор, пока в данном направлении не произойдут определенные изменения. Иран отказывается от переговоров с США, если Вашингтон не изменит своей политики давления и подхода к любым переговорам. Такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи. Аракчи заявил, что Ирану все равно, какие ожидания имеются у президента США Дональда Трампа, поскольку Тегеран думает о своих интересах. Ранее президент США Дональд Трамп предложил Тегерану вернуться к переговорам по его ядерной программе и намекнул, что если Иран откажется от переговоров, то альтернативой может стать военное решение вопроса. Ультиматум дня США при определенных условиях могут начать боевые действия против Ирана. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в беседе с Fox News. «Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что, если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям», - заявил он. Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не хочет допустить появления у Ирана ядерной бомбы. По словам Уиткоффа, этого не должно произойти.