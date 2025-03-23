И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает

Главное не победа, а участие. В некоем весьма утрированном смысле этот вневременной спортивно-философский тезис относится к нынешней денежно-кредитной политике Банка России. Которая формально направлена на борьбу с инфляцией, но фактически не работает – по причине заведомой своей бессмысленности в условиях «спецоперации», донельзя раздутых оборонных расходов и неуклонной деградации гражданских отраслей. Сохранив ключевую ставку (третий раз подряд) на уровне 21%, команда Эльвиры Набиуллиной сделала единственно верный ход: разумеется, не с экономической, а с чисто аппаратной точки зрения.

Это тактическое решение лежало на поверхности, интрига была лишь в том, как ЦБ его прокомментирует, какой сигнал пошлёт рынку. Сигнал, по оценке аналитиков, оказался умеренно жестким. Жить с высокими ставками России предстоит долго – вот что важно. Как заметила на брифинге Набиуллина, инфляционные ожидания населения, несмотря на снижение в марте до 12,9% (с февральских 13,7%), «остаются повышенными», усиливая инерцию устойчивой инфляции. Показатель базовой инфляции в пересчете на год составил 10,2%, тогда как в прогнозе ЦБ на текущий год значатся цифры 7-8%. Внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение товаров и услуг. В целом же экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний. Эту свою красивую мысль Набиуллина попыталась обосновать несколькими моментами: по данным ЦБ, напряженность на рынке труда (дефицит кадров) ослабевает; рубль в январе-марте окреп; продолжает охлаждаться кредитование, прежде всего потребительское; замедляется рост цен в сегменте товаров длительного пользования – автомобилей, бытовой техники и электроники, мебели. Плюс в своей ДКП регулятор будет и впредь ориентироваться на нормализацию бюджетной политики, надеясь, что Минфину удастся сократить дефицит федеральной казны с мартовских 2,7 трлн рублей до запланированных на весь год 1,2 трлн рублей. «Мы исходим из того, что влияние бюджета в текущем году будет дезинфляционным», - заявила глава Центробанка, ничем, увы, не подкрепив этот упорно опровергаемый жизнью тезис.

«Невероятные процессы» Ключевой зоной неопределенности она назвала внешние условия. «Их дальнейшее изменение может быть как проинфляционным, так и дезинфляционным»: в первом случае речь идет о таких факторах, как усиление протекционистских тенденций в мировой экономике, во втором – о снижении градуса геополитической напряженности (вследствие реального, а не декларируемого потепления американо-российских отношений) и закреплении позитивного настроя на финансовых рынках. В общем, сигнал довольно простой: не обольщайтесь, всероссийская трампоэйфория пока не имеет под собой твердой почвы, давайте успокоимся и подождем каких-то реальных подвижек на «внешнем контуре». Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими до тех пор, пока не сформируются предпосылки для «постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту». Кстати, в еще более отрезвляющем тоне выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Путин. Он заявил, что санкции (всего их было введено 28,5 тысяч) — это не временные меры, а механизмы системного давления на страну, и что «как было прежде, уже не будет: на полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит». Кроме того, по словам Путина, охлаждение российской экономики неизбежно, надо лишь не допустить ее трансформации в «криокамеру».

«Ситуация в экономике выходит из-под контроля властей, разрыв между выпуском и совокупным спросом усиливается, - рассуждает доктор экономических наук Игорь Липсиц. – Каждый день мы узнаем о сокращении производств, банкротствах, закрытии предприятий. Как может утихнуть инфляция, если потребительских товаров становится все меньше, импорт падает, экономика продолжает разбалансироваться: ее рыночная часть сжимается, а нерыночная, напротив, разбухает на бюджетных деньгах? Мы видим какие-то совершенно невероятные процессы, когда из страны начинают уходить на другие рынки российские компании, например, крупнейший производитель джинсовой одежды Gloria Jeans. То есть денежная масса растет, а товарное предложение под эту массу сокращается». В этих чрезвычайных обстоятельствах Центробанк пытается сохранить, поддержать свой статус и авторитет как единственного органа, у которого (формально) есть рычаг влияния на инфляцию – ключевая ставка. Но поскольку в реальности ценовая динамика почти не меняется, руководству регулятора, прежде всего Эльвире Набиуллиной, приходится прибегать к языку, стилистике аппаратной логики: мол, поскольку мы изо всех сил пытаемся стабилизировать ситуацию, не смейте нас трогать. Как напоминает Липсиц, есть вещи макроэкономические, а есть вещи, связанные с задачей личного выживания того или иного функционера. Отвести от себя угрозы, доказать свою незаменимость для государства и президента – что может быть важнее? Проверка на дорогах Между тем противники Банка России не оставляют попыток наказать его за «одну из главных экономических диверсий последних десятилетий», как называют в Госдуме высокую ключевую ставку. Нижняя палата парламента РФ поручила Счетной палате «в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности ЦБ, его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года». Думский комитет по контролю высказал также необходимость провести оценку экономической обоснованности текущей ключевой ставки и полномасштабный аудит счетов и операций регулятора. В свою очередь, выступивший перед депутатами с ежегодным отчетом глава СП Борис Ковальчук пообещал, что его ведомство проведет соответствующее «экспертно-аналитическое мероприятие» с целью досконального изучения политики инфляционного таргетирования. Чиновник напомнил, что за полтора года с июня 2023-го по декабрь 2024-го ставка ЦБ выросла в 2,8 раза, а прогнозируемые показатели по инфляции (таргет в 4%) так и не были достигнуты. «Это накладывает отпечаток на инвестиции в основной капитал, - заметил Ковальчук. – Мы уже видим и по итогам четвертого квартала 2024 года, и по прогнозам 2025 года, что ожидается существенное снижение именно инвестиций в основной капитал, что обусловлено дороговизной кредитов».

Возможность проверки Счетной палатой экономической обоснованности ключевой ставки напрямую не закреплена в российском законодательстве. Легализированным объектом аудита является узкоспециализированная сфера – денежные потоки, идущие через Центробанк, в части обслуживания федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также государственного долга. «Игры сами по себе лучше, чем награда» Но вернемся к полуиронической-полуутешительной фразе «главное не победа, а участие». Кажется, история ее появления на свет, связанная с драмой итальянского бегуна Дорандо Пьетри на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне, неведома широкой публике. Участник марафонского забега, проходившего в очень жаркий день, он, обессиленный, добрался до финиша с помощью судей (поскольку на последних метрах дистанции несколько раз терял ориентацию и падал) и победил. Однако делегация США потребовала пересмотреть результаты забега, и золотую медаль получил финишировавший вторым американец Джон Хейс. Пьетри же был дисквалифицирован. Спустя несколько дней американский епископ Этельберт Талбот, проведя службу в лондонском соборе Святого Павла и упомянув происшествие с итальянским марафонцем, сказал: «В конце концов, настоящая Олимпиада дает нам только один надежный урок: Игры сами по себе лучше, чем гонка и награда... И, хотя только один может получить лавровый венец, все могут участвовать в равной радости состязания».