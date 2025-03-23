Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…»

Дания, которая контролирует Гренландию, «не выполняет свою работу», она «не является хорошим союзником», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Если это означает, что нам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии, то президент (США Дональд) Трамп так и поступит. Его не волнует, что нам кричат европейцы, для него на первом месте интересы американских граждан», - заявил Вэнс.

На днях премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Politico заявила, что Джей Ди Вэнс оказался прав насчет угрозы миграции.

Речь идет о выступлении Вэнса 14 февраля. Политик тогда назвал угрозу миграции сильнее, чем опасность, которая исходит от России. Фредериксен не согласилась с ним, назвав Россию угрозой №1.

Как пишет газета, премьер признала, что «в вопросе миграции Вэнс оказался прав».