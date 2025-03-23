Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция

Французы сегодня играли на «Стад де Франс» в ответном четвертьфинале Лиги наций против Хорватии. В первой игре 20 марта в Загребе хорваты победили 2:0. Но в домашней игре «трехцветные» смогли выиграть с таким же счетом благодаря голам Майкла Олисе и Усмана Дембеле. Хозяева были лучше и в серии пенальти - 5:4.

Таким образом, в группе «D» сыграют Франция, Украина, Исландия и Азербайджан. Первую игру сборная Азербайджана проведет 5 сентября в Исландии. Затем будут матчи с Украиной (9 сентября, дома), с Францией (10 октября, в гостях), Украиной (13 октября, в гостях), Исландией (13 ноября, дома) и Францией (16 ноября, дома).

Сборная Азербайджана сейчас находится в глубоком кризисе. В последних семи матчах команда Фернанду Сантуша потерпела шесть поражений с общей разницей мячей 3-20. А в субботу крупно проиграла в Сумгаите национальной команде Гаити - 0:3.

Изменится ли ситуация к сентябрю, когда стартует отбор? Оснований надеяться на то, что при Сантуше Азербайджан заиграет лучше, не много. Да и если даже португалец будет уволен - сейчас или после июньских товарищеских матчей - вряд ли наша национальная команда сильно прибавит за несколько месяцев. В любом случае сборную Азербайджана ждут тяжелейшие испытания. Как бы не повторилась «трагедия в Осере» 30-летней давности, когда в сентябре 1995 года Франция в отборе на Евро-1996 разгромила подопечных Агасалима Мирджавадова со счетом 10:0. Это самое крупное поражение в истории сборной Азербайджана.

Результаты других четвертьфиналов Лиги наций

Германия - Италия - 3:3 (общий счет - 5:4)

Португалия - Дания - 5:2 (5:3)

Испания - Нидерланды - 3:3 (5:5), в серии пенальти 5:4

В июне в полуфиналах встретятся: Германия - Португалия, Испания - Франция.

Cтыковые матчи между лигами «А» и «B»

Венгрия - Турция - 0:3 (1:6)

Шотландия - Греция - 0:3 (1:3)

Сербия - Австрия - 2:0 (3:1)

Бельгия - Украина - 3:0 (4:3)

Стыковые матчи между лигами «B» и «С»

Грузия - Армения - 6:1 (9:1)

Исландия - Косово - 1:3 (2:5)

Словения - Словакия - 1:0 в дополнительное время (1:0)

Ирландия - Болгария - 2:1 (4:2).