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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Казахстанский самолет вынужденно сел в Баку

08:12 1964

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Тбилиси – Алматы, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana запросил вынужденную посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

«После поступления запроса кризисный центр аэропорта был мобилизован, наземные службы оперативно скоординированы, и приняты все необходимые меры безопасности. Самолет успешно приземлился в 00:25 по местному времени. Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решением авиакомпании Air Astana отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальных пассажиров разместили в отеле.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает придерживаться принципа быстрого и профессионального реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения самых высоких стандартов безопасности пассажиров», — сказали в пресс-службе.

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