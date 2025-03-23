Ликвидация командиров ХАМАС

По словам израильских военных, в последние дни ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по объектам ХАМАС по всей территории эксклава. В частности, убит заместитель командира бригады ХАМАС в Газе Ахмад Салман Авджа Шимали. По данным ЦАХАЛ, Шимали отвечал за наступление и формирование стратегии при подготовке атаки на объекты Израиля 7 октября 2023 года.

Кроме того, ликвидирован командир батальона ХАМАС «Шеджайя» Джамиль Омар Джамиль Вадия. Он отвечал за развертывание сил батальона против израильских войск. Также ЦАХАЛ обвиняет его в участии в обстреле противотанковыми ракетами школьного автобуса в апреле 2011 года.

BBC со ссылкой на представителя ХАМАС сообщает, что израильская армия в воскресенье вечером ударом по больнице убила члена руководства ХАМАС и его помощника. Куратор финансовых операций ХАМАС Исмаил Бархум был убит ударом по больнице Насер в Хан-Юнисе. По словам представителя ХАМАС, Бархум попал в больницу с ранением, которое получил четыре дня назад. Израильская армия заявила, что нанесла удар по территории больницы, тщательно собрав разведданные о местонахождении члена руководства ХАМАС и постаравшись минимизировать последствия для больницы.

Израиль неоднократно заявлял, что боевики ХАМАС пользуются больницами как прикрытием для своих складов оружия и командных центров. Группировка эти обвинения отвергает.

22 марта Reuters сообщало, что член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль был убит в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. В результате удара также погибла жена аль-Бардавиля.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действовал режим прекращения огня. Однако менее чем через два месяца боевые действия возобновились. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада».