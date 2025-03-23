Команда Трампа направляется в Гренландию. На острове недовольны

Делегацию возглавят жена вице-президента США Джей Ди Вэнса - Уша Вэнс. Также в составе делегации советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. Визит состоится с 27 по 29 марта.

Уолтц и Райт планируют посетить космическую базу Питуффик - американскую военную базу в Гренландии. Белый дом заявил, что там они получат брифинги от американских военнослужащих.

Затем они присоединятся к Уше Вэнс, чтобы посетить исторические места и принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках.

Брайан Хьюз, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что американская делегация «уверена, что этот визит предоставит возможность для развития партнерских отношений, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству».

В Белом доме заявили, что сам визит направлен на развитие партнерских и экономических отношений с Гренландией.

Председатель партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен в интервью изданию Sermitsiaq заявил, что визит делегации США в Гренландию вызвал резкую критику местных политиков, обвинивших Вашингтон в неуважении к жителям острова. «Американцы знают, что у нас идут переговоры и не завершены муниципальные выборы, но все равно приехали. Это демонстрация пренебрежения к гренландцам», — подчеркнул Нильсен.

Уходящий глава правительства Мюте Эгеде поддержал его, назвав визит «провокацией», направленной на дестабилизацию политического процесса.