Ночная атака на Россию

Ведомство утверждает, что по 12 беспилотников сбиты над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом, один — над Краснодарским краем и еще один — над Азовским морем.

В ночь на понедельник, 24 марта, над тремя российскими регионами и Крымом были сбиты 28 украинских дронов, заявило Министерство обороны России.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что ночью в регионе отразили массированную атаку беспилотников. БПЛА уничтожили в шести районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других регионов пока не комментировали ночные атаки.

До этого российские новостные телеграм-каналы сообщали о взрывах над Брянском.

В начале ночи Минобороны РФ заявило, что поздним вечером 23 марта над четырьмя областями — Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской — были сбиты 28 украинских дронов.