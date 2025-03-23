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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Ночная атака на Россию

09:05 2208

В ночь на понедельник, 24 марта, над тремя российскими регионами и Крымом были сбиты 28 украинских дронов, заявило Министерство обороны России.

Ведомство утверждает, что по 12 беспилотников сбиты над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом, один — над Краснодарским краем и еще один — над Азовским морем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что ночью в регионе отразили массированную атаку беспилотников. БПЛА уничтожили в шести районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других регионов пока не комментировали ночные атаки.

До этого российские новостные телеграм-каналы сообщали о взрывах над Брянском.

В начале ночи Минобороны РФ заявило, что поздним вечером 23 марта над четырьмя областями — Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской — были сбиты 28 украинских дронов.

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