Израиль готовит масштабную операцию

По ее сведениям, руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части палестинского анклава позволит одержать окончательную победу над движением ХАМАС. Издание указало, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение считают, что с поддержкой наступательных действий со стороны новой американской администрации и с ослаблением организации «Хезболла» в Ливане у израильской армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий.

Власти Израиля планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

Вместе с тем для окончательной победы над ХАМАС, отметила газета, Израилю придется полностью уничтожить систему подземных туннелей и другие инфраструктурные объекты движения, что может занять несколько месяцев или даже лет. Противники новой стратегии Нетаньяху полагают, что ликвидировать ХАМАС без политического урегулирования конфликта будет попросту невозможно.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в воскресенье по телефону военные действия, которые еврейское государство ведет в секторе Газа. По ее словам, Рубио в разговоре с Нетаньяху «подчеркнул, что США поддерживают Израиль». Рубио «обсудил продолжающиеся военные действия Израиля в Газе, а также усилия по освобождению заложников и их возвращению на родину». Он также заявил, что вашингтонская «администрация решительно настроена восстановить свободное судоходство в Красном море путем проведения военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов».

Канцелярия главы правительства еврейского государства ранее сообщала, что Рубио и Нетаньяху обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию с израильскими заложниками, удерживаемыми в секторе Газа.