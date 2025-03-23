USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Израиль готовит масштабную операцию

09:15 1614

Власти Израиля планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части палестинского анклава позволит одержать окончательную победу над движением ХАМАС. Издание указало, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение считают, что с поддержкой наступательных действий со стороны новой американской администрации и с ослаблением организации «Хезболла» в Ливане у израильской армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий.

Вместе с тем для окончательной победы над ХАМАС, отметила газета, Израилю придется полностью уничтожить систему подземных туннелей и другие инфраструктурные объекты движения, что может занять несколько месяцев или даже лет. Противники новой стратегии Нетаньяху полагают, что ликвидировать ХАМАС без политического урегулирования конфликта будет попросту невозможно.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в воскресенье по телефону военные действия, которые еврейское государство ведет в секторе Газа. По ее словам, Рубио в разговоре с Нетаньяху «подчеркнул, что США поддерживают Израиль». Рубио «обсудил продолжающиеся военные действия Израиля в Газе, а также усилия по освобождению заложников и их возвращению на родину». Он также заявил, что вашингтонская «администрация решительно настроена восстановить свободное судоходство в Красном море путем проведения военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов».

Канцелярия главы правительства еврейского государства ранее сообщала, что Рубио и Нетаньяху обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию с израильскими заложниками, удерживаемыми в секторе Газа.

В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
11:27 76
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом главная тема; все еще актуально
23 мартa 2025, 18:33 5187
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области видео
09:26 3321
Израиль готовит масштабную операцию
Израиль готовит масштабную операцию
09:15 1615
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция К 30-летию «трагедии в Осере»
02:44 6704
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает наша аналитика
01:34 6928
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…»
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…» ВИДЕО
01:52 4102
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев объектив haqqin.az
01:00 3750
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
23 мартa 2025, 16:25 8721
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции видео; обновлено 01:59
01:59 16406
Демократы есть, лидера нет
Демократы есть, лидера нет главная тема
23 мартa 2025, 16:06 4473

ЭТО ВАЖНО

В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
11:27 76
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом главная тема; все еще актуально
23 мартa 2025, 18:33 5187
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области видео
09:26 3321
Израиль готовит масштабную операцию
Израиль готовит масштабную операцию
09:15 1615
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция К 30-летию «трагедии в Осере»
02:44 6704
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает наша аналитика
01:34 6928
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…»
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…» ВИДЕО
01:52 4102
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев объектив haqqin.az
01:00 3750
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
23 мартa 2025, 16:25 8721
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции видео; обновлено 01:59
01:59 16406
Демократы есть, лидера нет
Демократы есть, лидера нет главная тема
23 мартa 2025, 16:06 4473
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться