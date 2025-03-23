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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области

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09:26 3324

Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вертолета Ка-52 и два вертолета Ми-8 в Белгородской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что в результате проведенной на днях спецоперации вертолеты были уничтожены ракетными ударами в тыл россиян, где они создали замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на украинских военных. Уточняется, что вертолеты атаковали боеприпасами HIMARS M30A2 со 180 тысячами вольфрамовых осколков в каждом.

Ка-52 – ударный вертолет, который РФ использует для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска РФ используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.

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