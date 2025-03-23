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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

«Исказили намеренно»: теперь Трамп недоволен своим портретом

09:37 1795

Президент США Дональд Трамп попросил убрать его портрет, висящий в Капитолии в штате Колорадо.

Трамп назвал картину «искаженной» и пожаловался, что художница Сара Бордман нарисовала его таким «намеренно».

Портрет Трампа повесили в 2019 году на третьем этаже здания рядом с изображениями его предшественников. Он отметил, что экс-президент Барак Обама на своем портрете того же авторства «выглядит прекрасно». Трамп посчитал, что художница, «вероятно, утратила талант с возрастом». По его словам, местные жители также недовольны тем, как выглядит Дональд Трамп на картине.

«Никому не нравятся фото или картины, на которых вы получились плохо, но та, что в Колорадо, в Капитолии, которую выставил губернатор вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел», — прокомментировал он в своей соцсети Truth Social.

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