Глава МИД Ирана летит в Ереван

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник приедет в Ереван по приглашению армянского коллеги Арарата Мирзояна.

Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

По его словам, в ходе визита Аракчи встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, другими официальными лицами, обсудит как двусторонние отношения, так и ситуацию в регионе.

Армянские СМИ пишут, что в Ереване также состоится презентация книги Аракчи «Сила переговоров» в армянском переводе. Предисловие к изданию написал глава МИД Арарат Мирзоян.