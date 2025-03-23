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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Глава МИД Ирана летит в Ереван

09:50 972

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник приедет в Ереван по приглашению армянского коллеги Арарата Мирзояна.

Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

По его словам, в ходе визита Аракчи встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, другими официальными лицами, обсудит как двусторонние отношения, так и ситуацию в регионе.

Армянские СМИ пишут, что в Ереване также состоится презентация книги Аракчи «Сила переговоров» в армянском переводе. Предисловие к изданию написал глава МИД Арарат Мирзоян.

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