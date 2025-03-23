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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Британские военные отвергли план Стармера по отправке миротворцев в Украину

10:04 1027

Высокопоставленные британские военные отвергли план премьер-министра Кира Стармера по созданию «коалиции желающих», пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

В британской армии считают, что Кир Стармер поторопился с разговорами об отправке миротворцев в Украину.

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования в Украине», — сказал один из высокопоставленных источников в армии.

Один из источников издания добавил, что Россия и США не поддерживают идею о создании коалиции во главе с Великобританией. По его словам, переговоры по этому вопросу могут осложниться тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия» этой коалиции. «Что могут сделать 10-тысячные международные силы, базирующиеся на западе страны, более чем в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить себя. В чем заключается миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила? Кто ими будет командовать, как снабжать и где размещать? Как долго она там будет находиться и почему? Никто не знает», — сказал собеседник издания.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Белый дом все еще рассчитывает достичь перемирия в Украине к 20 апреля — в этот день и православные, и католики празднуют Пасху. По мнению собеседника Telegraph, к этому времени Британия не успеет разработать какой-либо план по поддержанию мира в Украине.

24 марта начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин встретится в Лондоне с французскими коллегами для обсуждения деталей возможной миссии, сообщает Telegraph.

Накануне британский премьер в интервью The New York Times заявил, что у Европы должен быть план на случай заключения мирного соглашения. «Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: «Хорошо» и начать чесать головы», — убежден он. Стармер сказал, что не доверяет президенту Владимиру Путину и что Европа должна играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине.

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