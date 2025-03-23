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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Новый премьер назначил выборы и дал громкое обещание

10:25 1575

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил в стране досрочные выборы. Они пройдут 28 апреля.

Как сообщает BBC, Карни, возглавивший правительство Канады немногим более недели назад, заявил, что ему нужен «сильный, позитивный мандат от моих соотечественников-канадцев». «Нужно сделать намного больше, чтобы обезопасить Канаду», — добавил премьер, имея в виду торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом, и его угрозы аннексии.

Марк Карни

Очередные выборы в Канаде должны были пройти не позднее 20 октября, но премьер-министр имеет право объявить выборы раньше.

«Я только что попросил генерал-губернатора (представительница британского короля Карла III, формально являющегося главой канадского государства) распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — сказал Карни в своей речи перед нацией, его цитирует AFP.

Марк Карни считает, что президент США Дональд Трамп «хочет сломать» Канаду, чтобы «Америка могла владеть нами». Он пообещал не встречаться с Трампом, пока тот не признает суверенитет Канады. «Мы сталкиваемся с самым значительным кризисом в нашей жизни из-за неоправданных действий президента Трампа... Нашим ответом должно стать построение сильной экономики и более безопасной Канады», — заявил Карни.

На короткой пресс-конференции Карни спросили по-французски о его отношениях с Трампом, с которым они еще ни разу не разговаривали за время его премьерства. Карни ответил, также на французском языке, что «в полной мере способен постоять за себя». 

Многие представители администрации Трампа и ее сторонники ставили под сомнение легитимность Карни, поскольку он не побеждал на выборах, замечает BBC. Но премьер-министра в Канаде напрямую не избирают. В Канаде вестминстерская парламентская демократия, аналогичная британской: граждане страны выбирают членов палаты общин от различных партий. Лидер партии, получившей большинство (абсолютное или хотя бы относительное), возглавляет правительство. В дальнейшем лидер партии может смениться, и тогда меняется и премьер. Именно так произошло с Карни, сменившим Джастина Трюдо, который подал в отставку с поста лидера Либеральной партии 6 января. После этого в Либеральной партии прошли конкурентные внутрипартийные выборы, на которых уверенно победил Марк Карни.

Всего в Канаде 343 избирательных округа, каждый из которых выбирает одного депутата Палаты общин. Если ни одна из партий не получит абсолютное большинство, будет сформировано правительство меньшинства. Чтобы принимать любые законы, такое правительство должно будет договариваться с другими партиями.

Для голосования на выборах нужно быть гражданином Канады, достигшим 18 лет, а также представить удостоверение личности и подтверждение адреса.

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