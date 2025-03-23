Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше

Россия была и остается важнейшим торговым партнером Азербайджана, именно северному соседу идет львиная доля продукции ненефтяного сектора Азербайджана, в основном плодоовощная, торговые объекты разного масштаба на территории РФ принадлежат азербайджанским предпринимателям. В 2024 году Азербайджан поставил в РФ ненефтяной продукции на 1,162 млрд долларов США (34,62% от всего объема подобного экспорта) — 98,5% в общем объеме азербайджанского экспорта в РФ. Этот показатель на 48 млн долларов превысил итоги 2023 года и на более чем 230 млн долларов — показатель 2022 года. Торговый оборот между странами за прошедший год вырос до 4,8 млрд долларов с 3 млрд долларов США в 2021 году, на долю России в 2024 году пришлось более 10% в общем объеме международной торговли Азербайджана.

Что говорит Талех Кязымов? В феврале текущего года глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на одном из международных финансовых форумов заявил, что с учетом беспрецедентного количества международных санкций в отношении северного соседа архитектура международных расчетов стала меняться. Напомним, что весной 2022 года мировые платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России в связи с ее вторжением в Украину. С марта 2022 года и по сей день все больше российских финансовых учреждений отключаются от SWIFT (отражено во всех пакетах санкций ЕС). Платежной картой «Мир» в Азербайджане можно воспользоваться только в банкоматах банка VTB, но эквайринговые системы Azericard и Milli card не принимают ее. Вместе с тем в ряде азербайджанских банков действует система «Золотая корона» по переводу средств между РФ и Азербайджаном в обоих направлениях. Однако, согласно правилам этой системы, объем денежных переводов должен быть пропорционален и симметричен. То есть если в один день из России в Баку не поступили деньги, то из Азербайджана невозможно выслать даже мизерную сумму. «Баланс пустой», - с этим ответом все чаще сталкиваются бакинцы у кассы азербайджанских банков.

Банк «МБА-Москва» с лета 2024 года запустил систему отправки денежных переводов из России в Азербайджан в мобильном приложении сервиса Granat, причем с карт любых российских банков без комиссии. В пояснении «МБА-Москва» отмечалось, что «отправить перевод можно на карту любого азербайджанского банка или наличными с выдачей в одном из 300 отделений партнеров в Азербайджане, при этом в числе валют получения - азербайджанские манаты, доллары и евро. Списание со счета отправителя происходит в рублях». Но и в этой системе возникла проблема. Для этого из российской глубинки надо непременно отправиться в Москву, что может позволить себе не каждый россиянин, либо азербайджанский мигрант. Да и в Азербайджане граждане, которые пытаются воспользоваться нововведениями, сталкиваются с административными проблемами. Финансовые органы установили лимит на переводы, что в первую очередь связано с политикой ужесточения фискальной политики в стране. И зачастую граждане, осуществляющие регулярные переводы, попадают в «черные листы» Центробанка и Минэкономики. Людей вызывают на ковер и мучают расспросами. Призванный к ответу лишний раз подумает, прежде чем воспользуется «Золотой короной». Результат ужесточения контроля над денежными переводами не заставил себя долго ждать. Как зафиксировал Центробанк Азербайджана, суммарный объем перевод средств частными лицами из РФ в Азербайджан и обратно неуклонно падает.

Сколько азербайджанцев покинули Россию? По данным Центробанка Азербайджана, в прошлом году объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан составил 496,753 миллиона долларов США, что на 550,770 миллиона долларов США, или 52,6% (!) меньше показателя 2023 года. Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Российскую Федерацию составил 57,988 миллиона долларов США, что на 21,8% меньше показателя 2023 года. В 2024 году доля России в общем объеме денежных переводов Азербайджана составила 11%. Суммарный объем денежных переводов, осуществленных физическими лицами из Азербайджана в зарубежные страны, в 2024 году составил 526,759 миллиона долларов США (снижение на 4,2%), а из зарубежных стран физические лица в Азербайджане получили 1,082 миллиарда долларов США (уменьшение на 34,6% по сравнению с 2023 годом). Согласно данным последней Всероссийской переписи населения, проведенной в 2020 году, в России проживало на тот период около 1,2 миллиона азербайджанцев, причем этот показатель включал как граждан России азербайджанского происхождения, так и временных зарегистрированных мигрантов, работающих в таких крупных городах и экономически развитых регионах РФ, как Москва и Московская область (почти треть азербайджанцев в России), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Дагестан и другие.

Основные отрасли, в которых заняты азербайджанцы в РФ, — сфера торговли, услуг, строительство, сельское хозяйство и промышленность, то есть Азербайджан был одним из ведущих стран-поставщиков трудовых ресурсов для России. Вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года и международные санкции в отношении России привели к падению курса рубля, закрытию ряда предприятий и объектов в РФ, ужесточению миграционного и трудового законодательств. Актуальным стал и вопрос безопасности нахождения на территории РФ граждан из сопредельных с ней стран. Инстинкт самосохранения еще никто не отменял. К сожалению, haqqin.az не располагает данными о количестве азербайджанцев, которые в течение 2022-2024 годов покинули Россию, но на уменьшение их числа опосредованно может указывать значительное снижение объема переводов денежных средств физических лиц, а именно «кормильцев», своим семьям в Азербайджане. По данным МВД России, в РФ в начале 2025 года проживало 331 727 мигрантов - граждан Азербайджана. К марту 2025 года 122 568 азербайджанских мигрантов в России встали на миграционный учет. Напомним, что в феврале текущего года в России начал действовать реестр нелегальных мигрантов, а с 5 марта в отношении мигрантов, незаконно проживающих на территории России, начал действовать режим депортации, и, по сообщению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, уже около 700 тысяч мигрантов из разных стран должны до 30 апреля покинуть территорию России. Мигранты, желающие работать в РФ, должны быть зафиксированы на миграционном учете и иметь на руках патент на выполнение трудовых услуг, стоимость которого колеблется между 36 и 80 тыс. рублей за год в зависимости от региона России. Такой трудовой патент должны в том числе иметь и граждане Азербайджана, что зачастую делает их деятельность на территории РФ невыгодной. Как пишут российские издания, уже начали действовать ограничения по найму иностранцев в ряде сфер на основании принятых правительством РФ в декабре 2024 года квот. В частности, с 1 января 2025 года в Московской области иностранцы не могут работать в системах общепита, здравоохранения, образования и социальных услуг. Ужесточение системы контроля за иностранцами, желающими работать в РФ, привело к тому, что Россию уже покидают трудовые кадры разной квалификации и разного гражданства.