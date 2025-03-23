В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России

Российская и американская делегации начали в Эр-Рияде переговоры по урегулированию между Москвой и Киевом, cообщает Al Arabiya.

Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря. Россию на них представляют глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США, как писала The Wall Street Journal, — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл одной из тем переговоров обсуждение возможного возобновления зерновой сделки. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано летом 2022 года в Стамбуле, оно предполагало создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Его действие было прекращено год спустя. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров говорил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуре. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».

Как отмечал Келлог, по замыслу США 24 марта должны были пройти непрямые переговоры между представителями России и Украины, «челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде». Но встреча украинской и американской делегаций состоялась на день раньше.

Предыдущие переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля. После этого президент США Дональд Трамп созвонился вначале с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским, обсудив с обоими лидерами частичное прекращение огня и остановку ударов по энергетической инфраструктуре. Технические параметры этого прекращения огня стороны пока не выработали.