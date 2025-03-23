USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России

11:27 91

Российская и американская делегации начали в Эр-Рияде переговоры по урегулированию между Москвой и Киевом, cообщает Al Arabiya.

Встреча проходит в отеле Ritz-Carlton, журналистов попросили покинуть территорию гостиницы, передает ТАСС.

Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря. Россию на них представляют глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США, как писала The Wall Street Journal, — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл одной из тем переговоров обсуждение возможного возобновления зерновой сделки. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано летом 2022 года в Стамбуле, оно предполагало создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Его действие было прекращено год спустя. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров говорил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуре. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».

Как отмечал Келлог, по замыслу США 24 марта должны были пройти непрямые переговоры между представителями России и Украины, «челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде». Но  встреча украинской и американской делегаций состоялась на день раньше.

Предыдущие переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля. После этого президент США Дональд Трамп созвонился вначале с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским, обсудив с обоими лидерами частичное прекращение огня и остановку ударов по энергетической инфраструктуре. Технические параметры этого прекращения огня стороны пока не выработали.

В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
11:27 92
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом главная тема; все еще актуально
23 мартa 2025, 18:33 5193
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области видео
09:26 3338
Израиль готовит масштабную операцию
Израиль готовит масштабную операцию
09:15 1627
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция К 30-летию «трагедии в Осере»
02:44 6715
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает наша аналитика
01:34 6933
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…»
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…» ВИДЕО
01:52 4105
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев объектив haqqin.az
01:00 3754
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
23 мартa 2025, 16:25 8727
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции видео; обновлено 01:59
01:59 16419
Демократы есть, лидера нет
Демократы есть, лидера нет главная тема
23 мартa 2025, 16:06 4475

ЭТО ВАЖНО

В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
В Эр-Рияде проходят закрытые переговоры США и России
11:27 92
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом главная тема; все еще актуально
23 мартa 2025, 18:33 5193
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области видео
09:26 3338
Израиль готовит масштабную операцию
Израиль готовит масштабную операцию
09:15 1627
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция К 30-летию «трагедии в Осере»
02:44 6715
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает наша аналитика
01:34 6933
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…»
Вице-президент США: «Дания не выполняет свою работу…» ВИДЕО
01:52 4105
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев
Иран не сдается, а Сербия бьется. У каждого своя головная боль: что у жены Макрона, что у палестинцев объектив haqqin.az
01:00 3754
Средняя школа – это хороший супермаркет
Средняя школа – это хороший супермаркет горячая тема
23 мартa 2025, 16:25 8727
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции видео; обновлено 01:59
01:59 16419
Демократы есть, лидера нет
Демократы есть, лидера нет главная тема
23 мартa 2025, 16:06 4475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться