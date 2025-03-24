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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Израильская контрразведка задержала иранского шпиона: его курировал «гражданин Азербайджана»

Отдел информации
11:40 2792

Израильская контрразведка «Шин-Бет» совместно с полицией провела операцию, в ходе которой в южном городе Нетивоте был задержан местный житель по обвинению в «шпионской деятельности в пользу враждебного государства».

Как сообщает The Jerusalem Post, согласно совместному заявлению «Шин-Бет» и полиции, задержанный — 65-летний Эдвард Йосефов — поддерживал контакты с агентами иранской разведки. Его деятельность курировал агент иранских спецслужб, проживающий в Дубае и представлявшийся гражданином Азербайджана. Личность этого человека не раскрывается.

Под руководством своего куратора Йосефов вел наблюдение и фотографировал стратегические объекты, включая базы Армии обороны Израиля, порт Хайфы и Центр ядерных исследований. Для выполнения поставленных задач и по указанию своего куратора подозреваемый арендовал квартиру в Хайфе с видом на порт.

Несмотря на то что Йосефов с самого начала подозревал, что его кураторами являются представители структур, враждебных Израилю, он продолжал выполнять их указания. Вознаграждение за свою «деятельность» мужчина получал в криптовалюте.

Отметим, что это не первая подобная операция израильских спецслужб. В прошлом году было арестовано несколько репатриантов из Азербайджана, в том числе 33-летний Рафаэль Гулиев и его супруга Лала Гулиева, по обвинению в сотрудничестве с иранскими спецслужбами. Выяснилось, что эти лица проводили наблюдения вблизи авиабазы Неватим, где дислоцированы истребители F-35, а также возле резиденции начальника Генштаба и других стратегически важных объектов Израиля.

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