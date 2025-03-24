Армии Турции и Израиля могут столкнуться

По его данным, власти Сирии ведут переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о якобы передаче турецкой армии участка земли в районе города Тадмор (Пальмира). В обмен Дамаск хочет получить экономическую, военную и политическую помощь от Турции.

Опасность прямого столкновения Израиля с Турцией растет, утверждает военный обозреватель израильского издания Walla Амир Бохбот, ссылаясь на источники в израильской системе безопасности.

Бохбот пишет, что Израиль предпочитает, чтобы вместо Турции в регионе усилилось присутствие России. По его данным, за последнюю неделю в израильских оборонных ведомствах прошло несколько совещаний, где обсуждалась ситуация в Сирии.

Израильские СМИ передают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху созовет сегодня вечером экстренное совещание по вопросам безопасности.

На прошлой неделе высокопоставленный источник в израильском оборонном ведомстве заявил, что «столкновение между Турцией и Израилем на сирийской территории неизбежно».