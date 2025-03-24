Беременным российским школьницам будут платить по 100 тысяч

В Орловской области РФ школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по 100 тысяч рублей, говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова.

В декабре глава области ввел выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам. Теперь, согласно указу, выплаты также полагаются девушкам, которые учатся в общеобразовательных организациях региона, а не только в техникумах и вузах.