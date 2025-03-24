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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Беременным российским школьницам будут платить по 100 тысяч

12:11 2378

В Орловской области РФ школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по 100 тысяч рублей, говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова.

В декабре глава области ввел выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам. Теперь, согласно указу, выплаты также полагаются девушкам, которые учатся в общеобразовательных организациях региона, а не только в техникумах и вузах.

Власти региона ранее отмечали, что мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».

Аналогичная мера для студенток действует и в других регионах РФ: инициатива о единовременной выплате 100 тыс. руб. была поддержана в Карелии и Хабаровском крае.

В январе 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, повышающие размер пособия по беременности и родам для студенток, которые учатся очно, до регионального прожиточного минимума. Сейчас пособие устанавливается исходя из размера стипендии и составляет от десяти до 23 тысяч рублей за весь период.

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