Грузинские болельщики напали на армян после разгрома в Тбилиси

После матча Лиги наций между футбольными сборными Грузии и Армении (6:1), состоявшегося в Тбилиси, болельщики устроили беспорядки на трибунах и выбежали на поле.

Грузинские болельщики выбежали на поле и направились к гостевой трибуне, где находились армянские фанаты. Некоторые грузинские болельщики начали демонстрировать непристойные жесты, сообщают армянские СМИ. Позже к сектору с армянами подтянулось еще больше грузинских фанатов. Началась перебранка, в сторону армянской трибуны полетели различные предметы. Полиция оцепила гостевую трибуну.

Позднее грузинское фан-движение выступило с заявлением.

«Наши ребята подарили грузинским болельщикам прекрасное зрелище, - говорится в тексте. - К сожалению, инцидент, произошедший после матча, не имеет оправдания. Они не только испортили этот праздник, но из-за такого поведения важнейшая встреча с Турцией может пройти без зрителей. В конце концов они набросились на болельщиков из Армении и оскорбили многовековые отношения между нашими народами».

Грузия по сумме двух матчей обыграла Армению со счетом 9:1 и сохранила за собой место в лиге «B» Лиги наций.

Матч Грузия - Турция состоится 5 сентября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026. После вчерашних беспорядков Грузию ждут санкции от УЕФА.