Протесты в Турции: десятки задержанных, среди них – журналисты

После ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во многих провинциях Турции идут задержания участников протестов, передает газета Sözcü.

Сообщается, что в Стамбуле 24 марта были проведены обыски в домах некоторых журналистов. В частности, задержаны Али Онур Тосун, Зейнеп Курай, Бюлент Кылыч, Ясин Акгюль, Хайри Тунч, Куртулуш Ары, журналист газеты BirGün Барыш Индже и его супруга Севиль Индже. Также фотожурналист Мурат Коджабаш был задержан в своем доме в Измире.

Ассоциация медиа и правовых исследований (MLSA) сообщила, что задержанные в Стамбуле журналисты были доставлены в полицейское управление Ватан.

Профсоюз работников СМИ Турции обратился к властям через соцсети с призывом освободить их.

CNN Türk передает, что правоохранительные органы задержали в Стамбуле 71 участника несанкционированных акций протеста. Полиция установила 99 подозреваемых в нарушении Закона о собраниях и демонстрациях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, идут поиски 28 подозреваемых.

Глава МВД Турции Али Ерликая 22 марта сообщал о задержании 343 человек, 23 марта – 323 человек.