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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Протесты в Турции: десятки задержанных, среди них – журналисты

о развитии ситуации
Отдел информации
13:55 3783

После ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во многих провинциях Турции идут задержания участников протестов, передает газета Sözcü.

Сообщается, что в Стамбуле 24 марта были проведены обыски в домах некоторых журналистов. В частности, задержаны Али Онур Тосун, Зейнеп Курай, Бюлент Кылыч, Ясин Акгюль, Хайри Тунч, Куртулуш Ары, журналист газеты BirGün Барыш Индже и его супруга Севиль Индже. Также фотожурналист Мурат Коджабаш был задержан в своем доме в Измире.

Ассоциация медиа и правовых исследований (MLSA) сообщила, что задержанные в Стамбуле журналисты были доставлены в полицейское управление Ватан.

Профсоюз работников СМИ Турции обратился к властям через соцсети с призывом освободить их.

CNN Türk передает, что правоохранительные органы задержали в Стамбуле 71 участника несанкционированных акций протеста. Полиция установила 99 подозреваемых в нарушении Закона о собраниях и демонстрациях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, идут поиски 28 подозреваемых.

Глава МВД Турции Али Ерликая 22 марта сообщал о задержании 343 человек, 23 марта – 323 человек.

* * * 12:25

За последние пять дней в 55 из 81 провинции Турции прошли протесты против ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передают турецкие СМИ.

В Стамбуле протесты стали самыми массовыми за последние 10 лет.

Тем временем власти Турции требуют от руководства платформы X (бывший Twitter) заблокировать свыше 700 аккаунтов в соцсети. Соцсеть, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, назвала требования блокировки «незаконными».

«Мы обжалуем решение о блокировке многочисленных судебных постановлений Турецкого управления по информации и коммуникационным технологиям о блокировке более 700 аккаунтов новостных организаций, журналистов, политических деятелей, студентов и других лиц. …Считаем, что это решение турецкого правительства не только незаконно, но и лишает миллионы турецких пользователей возможности получать новости и политический дискурс в своей стране», - заявили в руководстве X.

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