Пекин опроверг: никаких китайских миротворцев в Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии в Украине, сообщает РИА Новости.

«Соответствующие сообщения совершенно не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна», — сказал китайский дипломат.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии в Украине.

Ранее Bloomberg сообщал, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев в Украину и предоставить ей гарантии безопасности.