USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Американцы задержали иранские нефтетанкеры

12:45 984

Иранские нефтяные танкеры, задержанные США в Персидском заливе, выходили в плавание по поддельным иракским документам, заявил министр нефти Ирака Хайан Абдель-Гани.

«Мы получили сообщения о задержании в Персидском заливе военно-морскими силами США нефтяных танкеров с иракскими судовыми декларациями. ...Оказалось, что эти танкеры были иранскими... и использовались поддельные иракские документы. Мы объяснили это соответствующим властям, и они также подтвердили это», — сказал министр в интервью гостелевидению Ирана. Его цитирует Reuters.

20 марта Госдепартамент США сообщил о четвертом раунде санкций, направленных на продажу иранской нефти. Согласно официальному заявлению Госдепа, санкции были введены против одной организации, занимающейся приобретением иранской нефти, а также 19 юридических лиц и судов.

В начале марта США анонсировали «обновленную политику санкций» в отношении Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что Вашингтон планирует «закрыть нефтяной сектор» исламской республики и обрушить ее оборонную промышленность. Агентство Reuters ранее писало со ссылкой на источники, что США изучают варианты с остановкой и досмотром иранских судов, которые проходят через важные международные пути, в том числе в Азии.

Закрытые переговоры США и России в Эр-Рияде. Реакция Кремля
Закрытые переговоры США и России в Эр-Рияде. Реакция Кремля обновлено 14:26
14:26 1444
Украинцы снова атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию в России
Украинцы снова атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию в России
14:19 529
Протесты в Турции: десятки задержанных, среди них – журналисты
Протесты в Турции: десятки задержанных, среди них – журналисты о развитии ситуации
13:55 3792
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше что происходит?
11:17 4028
Грузинские болельщики напали на армян после разгрома в Тбилиси
Грузинские болельщики напали на армян после разгрома в Тбилиси ВИДЕО
12:23 3788
Армии Турции и Израиля могут столкнуться
Армии Турции и Израиля могут столкнуться
11:57 3000
Израильская контрразведка задержала иранского шпиона: его курировал «гражданин Азербайджана»
Израильская контрразведка задержала иранского шпиона: его курировал «гражданин Азербайджана»
11:40 2800
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом главная тема; все еще актуально
23 мартa 2025, 18:33 5726
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области видео
09:26 5666
Израиль готовит масштабную операцию
Израиль готовит масштабную операцию
09:15 2664
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция К 30-летию «трагедии в Осере»
02:44 8116

ЭТО ВАЖНО

Закрытые переговоры США и России в Эр-Рияде. Реакция Кремля
Закрытые переговоры США и России в Эр-Рияде. Реакция Кремля обновлено 14:26
14:26 1444
Украинцы снова атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию в России
Украинцы снова атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию в России
14:19 529
Протесты в Турции: десятки задержанных, среди них – журналисты
Протесты в Турции: десятки задержанных, среди них – журналисты о развитии ситуации
13:55 3792
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше что происходит?
11:17 4028
Грузинские болельщики напали на армян после разгрома в Тбилиси
Грузинские болельщики напали на армян после разгрома в Тбилиси ВИДЕО
12:23 3788
Армии Турции и Израиля могут столкнуться
Армии Турции и Израиля могут столкнуться
11:57 3000
Израильская контрразведка задержала иранского шпиона: его курировал «гражданин Азербайджана»
Израильская контрразведка задержала иранского шпиона: его курировал «гражданин Азербайджана»
11:40 2800
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом
Во имя Трампа переговоры Москвы с Киевом главная тема; все еще актуально
23 мартa 2025, 18:33 5726
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области
Украинцы уничтожили вертолеты в Белгородской области видео
09:26 5666
Израиль готовит масштабную операцию
Израиль готовит масштабную операцию
09:15 2664
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция
Вдобавок ко всем футбольным бедам Азербайджану досталась Франция К 30-летию «трагедии в Осере»
02:44 8116
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться