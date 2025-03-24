Американцы задержали иранские нефтетанкеры

«Мы получили сообщения о задержании в Персидском заливе военно-морскими силами США нефтяных танкеров с иракскими судовыми декларациями. ...Оказалось, что эти танкеры были иранскими... и использовались поддельные иракские документы. Мы объяснили это соответствующим властям, и они также подтвердили это», — сказал министр в интервью гостелевидению Ирана. Его цитирует Reuters.

20 марта Госдепартамент США сообщил о четвертом раунде санкций, направленных на продажу иранской нефти. Согласно официальному заявлению Госдепа, санкции были введены против одной организации, занимающейся приобретением иранской нефти, а также 19 юридических лиц и судов.

В начале марта США анонсировали «обновленную политику санкций» в отношении Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что Вашингтон планирует «закрыть нефтяной сектор» исламской республики и обрушить ее оборонную промышленность. Агентство Reuters ранее писало со ссылкой на источники, что США изучают варианты с остановкой и досмотром иранских судов, которые проходят через важные международные пути, в том числе в Азии.