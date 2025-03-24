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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

МЧС обратилось к владельцам автомобилей

12:53 1510

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать правила парковки в праздничные дни.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что в праздничние дни владельцы часто оставляют свои автомобили во дворах и у подъездов, что затрудняет доступ пожарной и спасательной техники к жилым домам.

По данным МЧС, в ряде случаев беспорядочно припаркованные автомобили мешают оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, а также затрудняют использование гидрантов и водоемов.

В связи с этим министерство призывает водителей парковать транспорт только в разрешенных местах, соблюдая дистанцию между машинами и не блокируя проезд для спецтехники.

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