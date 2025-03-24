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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Фидан летит на переговоры с Рубио

13:00 1145

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в США 25-26 марта обсудит с госсекретарем Марко Рубио возможный вклад Турции по прекращению огня в Украине и возвращение Анкары в программу истребителей F-35. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«В ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД Турции Хакан Фидан напомнит, что Турция с самого начала выступала за дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны, и подчеркнет, что она поддерживает текущие инициативы США по прекращению огня и готова внести свой вклад. Он подчеркнет важность начала шагов по отмене санкций CAATSA и пересмотра вопроса о возвращении Турции к программе F-35, отмечая, что препятствия для закупок в сфере оборонной промышленности должны быть устранены», - сказал источник.

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